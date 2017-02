Sevgililer sinemaya doyacak Sinemia Premium Üyeliği aylık iki bilet fiyatına Türkiye’nin her yerinde, sınırsız sinemaya gitme imkanı sunuyor.

Başak Berber yazıyor - Bu yıl Sevgililer, Sinemia Premium Üyeliği sayesinde aylık iki bilet fiyatına Türkiye’nin her yerinde, her salonda, her filmde ve her seansta sınırsız sinemaya gitme imkanı kazanıyor.

Üyeler, şehrin en gözde mekanlarında 400'den fazla restoran, kafe ve şarküteride indirimlerden yararlanabiliyorlar. Böylece Sevgililer Gününde şık bir yemek veya leziz bir kahve de sinema keyfine eşlik ediyor.



14 Şubat'ta özel filmler vizyonda



Bu yıl 14 Şubat'ta Sinemia kartıyla sinemanın yolunu tutacaklar için pek çok farklı film beyazperdede olacak. Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, “14 Şubat’ta farklı türde filmlerden hoşlanan tüm aşıklara hitap eden bir vizyon ajandası bizi bekliyor” dedi.



Örneğin, aksiyon arayanlar John Wick 2’yi, komedi sevenler Swiss Army Man’i, romantizmden vazgeçmeyenler Karanlığın Elli Tonu’nu, animasyondan hoşlananlar Lego Batman Movie’yi, gerilim ve korku olmadan yaşayamayanlar ise Halka 3’ü tercih edebilirler.



Sinemia Premium üyeliği, 2D, 3D, IMAX, MPX, Dolby Atmos, 4DX ve hatta D-BOX, Açık Hava Sinemaları ve VIP Salonlarda geçerlidir. Sinemia üyelerini aynı zamanda gala ve ön gösterimlere de davet etmekte.