SHURA düşük karbonlu sisteme geçmeyi hedefliyor

SHURA Danışma Konseyi ve Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman ve Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine, rüzgar ve güneş enerjisi konusunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Shura'nın temel amacından bahseden Selahattin Hakman, "Kuruluş çalışmalarından beri Shura' da yer almaktayım. Türkiye’de enerji sektörünün tüm paydaşları için ekonomik, teknolojik ve politik açılardan Türkiye’nin enerji sektörünü değerlendiren ortak bir platform olmayı amaçlıyor. Bu konuda neler yapılabilir, sonuçları neler olur? Veri bazlı raporlar hazırlayarak yeni verilere dayalı önerilerde bulunarak, enerji dönüşümü dediğimiz yenilenebilir bazlı enerji verimliliğini dikkate alarak düşük karbonlu bir sisteme geçmek. Shura'nın temel amaç ve hedefidir" dedi.

Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye' deki çalışmalara değinen Hakman, "Türkiye'de son zamanlarda yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atılıyor. Çeşitli enerji kaynaklarına teşvikler var. Yatırımcılar içinde çok cazip fırsatlar yer almakta. Bunu hızlandırabilir ve daha kapsamlı hale getirebiliriz. Shura olarak bunlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İlk çalışmamızı şebekeye yönelik yaptık çünkü yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması, sistemlerin kurulabilmesi için şebeke güvenliğinin sağlanıyor olması gerekli. Elektrik kesintilerinin engellenebilir bir yapının olması, dalgalanmaların engellenmesi bu konuda önemli. Bundan sonra da enerji verimliliği konusunda benzer çalışmalarda bulunmaya, katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yenilenebilir enerjiye çözüm olacak üç etmene değinen Hakman, "Sacayak olarak arz güvenliği, ekonomik ulaşılabilirlik ve çevre etkilerinin minimize edilmesi. Tüm bunlara yenilenebilir önemli çözümler getiriyor. Yenilenebilir enerji son zamanlarda dünyada en rekabetçi enerji kaynağı konumunda. Oluşabilecek sorunlara depolama sistemleriyle çözüm getirilebilir" dedi.



Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, " Veri bazlı ve tüm açıları değerlendirerek katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun ilk örneğini 9 Mayıstaki elektrik şebekeleriyle ilgili çalışmayla gösterdik. Bu çalışmada Türkiye'de daha fazla güneş ve rüzgar olursa nasıl sisteme entegre edilebilir, ne gibi önlemler alınmalı, enerji sistemini planlayan politika yapıcıları için nelere dikkat edilmeli gibi konular yer aldı. Saatlik çözümle yapılmış bir modellemeyi anlattığımız detaylı bir çalışmaydı. Türkiye'de bu konuda yapılmış ilk çalışma olması bakımından önem arz ediyor" dedi.

Yenilenebilir enerji konusunda hedeflenenlerden bahseden Saygın" Rüzgâr ve güneş geçen yıl 10 gw civarındaydı. Bu çok olumlu bir rakam. Daha fazlası yapılabilir, Türkiye güneş ve rüzgâr açısından kaynak olarak güçlü bir ülke. Avrupa’daki herhangi bir ülkeden çok daha verimli güneş ve rüzgâra sahibiz. Daha fazla güneş ve rüzgâr olması halinde 40-60 gw gibi senaryolar yer almakta. Bu senaryolar gerçekleşirse Türkiye'de ki elektrik şebekesinde işletim bakımından hiçbir sorun olmayacak. Yatırım maliyeti açısından da hiçbir sorun olmayacak ve ilave yatırım gerektirmeyecek. 8 sene içinde 40 gw'a çıkma potansiyelimiz var. Bu hem yatırımcılar hem biz kullanıcılar için önemli bir sonuç. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için ilk adım. 60 gw olması durumunda elektrik sisteminin esnekliğini arttırmamız gerekmekte" ifadelerine yer verdi

