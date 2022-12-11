Sönmez Targan'ı kaybettik

"Çok değerli Dostum, Yol Arkadaşım, sevgili Sönmez Targan’ın dün hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu, bu sabah saatlerinde de kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Sönmez Targan ile 1980 li yılların ortalarında İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’nın ortak olarak çıkardığı ÖLÇÜ Gazetesinin Yazı işleri Müdürüyken benimle söyleşi yapmak istemesi üzerine bir araya gelmiş, öylelikle tanışmıştık.

O tarihten itibaren iletişimimizi koparmamış, yakın bir arkadaşlık, kurmuştuk. 1989 yılında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ertuğrul Tığlay’ın, Küçükçekmece Belediye Başkanı olmasıyla kısa bir süre belediyede özel kalem müdürlüğü yapmıştı. Bu görevini sürdürürken, beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Çınar Otel’de buluştuk. Sohbet esnasında, belediyedeki görevinde çok mutlu olmadığını söylemesi üzerine, o sıralarda Genel Başkanlığını yapmakta olduğum KONUTBİRLİK’ de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini teklif ederek, bizimle çalışmasının bizleri çok mutlu edeceğini, kendisinin de çok mutlu ve huzurlu olacağını söyledim. Benden düşünmek için biraz zaman istedi, birkaç gün sonra tekrar görüşmek istedi, görevi memnuniyetle kabul edeceğini söyledi.

Böylelikle 1989 yılından itibaren uzun yıllar çok iyi bir ekiple birlikte çok güzel işler yaptık. Dar gelirli kesimlere on binlerce konut yapmanın yanı sıra, çok sayıda seminer, sempozyum, toplu çalışmayı örgütledik. On binlerce sayfalık kitaplar, dergiler, belgeler ortaya çıkardık. Sönmez Targan çok üretken bir insandı, eğlenmeyi de çok severdi, aylık olarak yayınlanan birliğimizin yayın organı KONUTBİRLİK Dergisinin sorumluluğunu başarıyla üstlenmişti. sonraki yıllarda KONUTBİRLİK Genel Başkan Yardımcılığı görevini de başarıyla yerine getirmişti.

Sönmez Targan dağcıydı. Dağcılık Federasyonu eski Başkanıydı. Gazeteciydi. Yazardı Sönmez Targan. 68 liler Vakfı Başkanıydı. Devrimciydi. TİP Tarsus İlçe Başkanıydı, Tip Mersin İl Sekreteriydi.

Üç ayda bir, yılda dört kez çok zevkle gerçekleştirdiğimiz, çok önemli konuların görüşüldüğü, KONUTBİRLİK Danışma Kurulu Toplantılarımız olurdu, danışma kurulumuzda hiç unutmayacağım çok güzel, çok bilge isimler vardı. Danışma Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş yapıyordu. Prof. Dr. Cevat Geray (yitirdik) Prof. Dr. Mete Tapan, Prof. Dr. Yıldız Sey, Prof. Dr. Erol Köktürk, Prof. Dr. Aydın Aybay (yitirdik) Oktay Ekinci (yitirdik) Demirtaş Ceyhun (Gazeteci, Yazar, Mimar, maalesef onu da yitirdik) Cemal Gökçe (İMO Genel Başkanı) Yücel Gürsel (Mimarlar Odası Başkanı) gibi, şu anda hepsinin adını sayamayacağım bu çok değerli isimler, Sönmez Targan’ın sanki banta almışçasına tuttuğu danışma kurulu toplantı tutanaklarını çok takdire değer bulurdu.

1980 sonrası ilk kez kamuoyuna açık olarak, önce mezar başı, sonra sevgili Osman Özgüven'in Belediye Başkanlığındaki İzmir Dikili’de düzenleyeceğimiz, çok maceralı, göz altılı, baskı altında geçen Kemal Türkler anması başta olmak üzere, hiç unutmayacağım, yüzlerce güzel anısı daima belleğimde olacak. Beni çok güldüren, hala çok gülerek anlattığım kimi anıları da daima hafızamda canlı kalacak.

Seni kaybettiğimiz için çok üzgünüm sevgili Yoldaşım, ruhun huzur bulsun, geride bıraktığın güzel anılarla daima yaşayacaksın. "



