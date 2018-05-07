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Storytel Türkiye’deki faaliyetlerine başladı

Birçok farklı kategoride 100 bini aşan sesli kitabı ve yenilikçi yayın servisiyle tüm dünyada 500 binin üzerinde üyesi bulunan Storytel, Türkçe ve İngilizce kitap seçkileriyle Türkiye’deki faaliyetlerine başladı.

Storytel Türkiye’deki faaliyetlerine başladı
Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkanı Seslenen Kitap’ın tüm hisselerinin Avrupa’nın lider sesli kitap platformu Storytel’e satışı, Ekim 2017’de tamamlanmıştı. Bu işlemin ardından Türkiye’yi sesli kitap konusunda önemli bir pazar haline getirmeyi amaçlayan Storytel, Mayıs 2018 itibariyle ‘streaming’ servisini Türkiye’de sunmaya başladığını duyurdu. Storytel’in yeni yayın servisi, Spotify ile benzer şekilde çalışıyor ancak Storytel’de sadece sesli kitaplar ve e-kitaplar bulunuyor. Storytel, kullanıcıların mobil telefonlarına yükleyecekleri uygulamaları üzerinden, platformda yer alan tüm kitapları sınırsız olarak dinlemelerine olanak sunuyor.

Hem iki farklı dil hem daha güncel bir sistem

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkanı olarak, 2014’ten bu yana güncel yazarların son kitaplarını ve çok okunan popüler yazarların başyapıtlarını sesli kitap olarak sunduklarını belirtti ve sözlerine devam etti: ‘Türkiye’de kısa sürede sesli kitaplar için oldukça büyük bir ilgi yarattık ve şimdi Storytel olarak yeni yayın servisimizle yeni bir döneme giriyoruz. Yeni servisimizle, 300’den fazla Türkçe sesli kitap, binlerce İngilizce sesli kitap ve e-kitap sunuyor ve bu yayınların sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Tüm kitap severler, aylık abonelik ücreti karşılığında platforma üye olabilecek ve platformda bulunan tüm Türkçe ve İngilizce kitapları dinleme fırsatı elde edecekler. Böylelikle kullanıcılar, hem iki farklı dil hem de daha güncel bir sistem fırsatı elde ederek, çok daha fazla sayıda kitaba ulaşmış olacaklar. Bu yeni servisin sunduğu sade ama aynı zamanda yaratıcı özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştiriyor olacağız’.

Storytel Kurucusu ve CEO’su Jonas Tellander, Türkiye’de faaliyete başlamaktan duydukları mutluluğu paylaştı ve sözlerini sürdürdü: ‘Türkiye pazarına sesli kitapları kazandırarak harika bir girişim gerçekleştiren Seslenen Kitap’ın satın alma işlemini geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Şimdi, birçok farklı ülkede sesli kitap pazarını kuran ve geliştiren Storytel ve Seslenen Kitap ekibinin deneyimini birleştiriyoruz. Sesli kitapları Türkiye’de çok daha popüler hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz’.
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Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğluSeslenen KitapStroytel
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