TROY ile Evrencan Gündüz “bu toprakların seslerini” keşfetmeyi sürdürüyor - Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un, sanatçı Evrencan Gündüz ile yürüttüğü "Bu Toprakların Sesleri" projesinin son türküsü Burçak Tarlası oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un, sanatçı Evrencan Gündüz ile yürüttüğü "Bu Toprakların Sesleri" projesinin son türküsü Burçak Tarlası oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM tarafından Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016'da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY ile sanatçı Evrencan Gündüz'ün "bu toprakların seslerini" keşfetmek ve müzikseverlerle buluşturmak üzere gerçekleştirdikleri iş birliği devam ediyor.

Geçen yıl başlayan bu özel müzik yolculuğunun son türküsü Burçak Tarlası oldu. Evrencan Gündüz "Bu Toprakların Sesleri" projesi kapsamında daha önce de Çalın Davulları, Vardar Ovası, Iğdır'ın Al Alması ve Ordu'nun Dereleri türkülerini kendine özgü yorumuyla seslendirmişti.

Evrencan Gündüz'ün canlı performansla yorumladığı Burçak Tarlası türküsünün klip çekimleri, Riva'da Toplum Destekli Permakültür Uygulama ve Ortak Yaşam Çiftliği Projesi olan Permakamp'ta yapıldı.

TROY ve Evrencan Gündüz'ün keşiflerindeki beşinci durak olan Burçak Tarlası türküsü, "youtube.com/watch?v=qaXVI3sITyA" ve "youtube.com/watch?v=9vZx2rtNHPo" linklerinden dinlenebiliyor.