Tunus'ta iftar verdi - THY, Tunus'ta iş ve turizm dünyasını iftarda bir araya getirdi

TUNUS (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Tunus Bürosu, Tunus iş ve turizm dünyasını iftarda bir araya getirdi.

Başkent Tunus'ta bir otelde gerçekleştirilen iftara, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın yanı sıra, Tunus Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Kamil bin Miled, Kartaca Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Halid Şelli ile Tunus'un önde gelen iş insanları ve turizmcileri katıldı.

İftara ayrıca Tunus'ta bulunan Maarif Uluslararası Okulları, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcileri katıldı.