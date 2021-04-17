Türkiye Malatya’yı konuşacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği oda ve borsa başkanlarını konuk aldığı Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarında bu defa Malatya ile buluşuyor. Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oldu.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında’'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı.

Başkan Celal Toprak’ın açılışı ile başlayacak toplantıya EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcileri ve iş dünyasının temsilcileri katılacak. Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor buluşması 17 Nisan 2021 Cumartesi saat 16.00'da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek. Toplantıda Malatya’daki ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Toplantı koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten toplantıya katılmanın mümkün olduğunu bildirdi:

https://us02web.zoom.us/j/82535723683?pwd=YzNqaFIzakw5Wk1VR0Y2NlpiS3BCQT09

Meeting ID: 825 3572 3683 - Passcode: 931387