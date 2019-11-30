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Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan "Aday olduğu 1999'dan bugüne kesintisiz konsey üyeliğine seçilen ülkemiz, IMO'nun 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildi." dedi.

Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMO'nun Birleşmiş Milletler'in denizcilik hususunda ihtisas örgütü olduğunu, deniz emniyetinin artırılması, deniz güvenliğinin sağlanması ve gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yoğun faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’nin IMO'nun çalışmaları içerisinde aktif olarak yer aldığını anlatan Turhan, 25 Kasım Pazartesi günü başlayan IMO Genel Kurulunda konsey üyeliği seçimlerinin, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildiği kaydetti.

Bakan Turhan, Türkiye'nin 1999'da aday olduğundan bugüne kadar kesintisiz konsey üyeliğine seçildiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz, IMO'nun 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildi. Deniz emniyetinin ve güvenliğinin artırılması ile çevrenin korunması çalışmalarına konsey üyesi olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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DenizcilikUlaştırmaİMOCahit Turan
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