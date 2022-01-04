Türkiye’de İş Dünyası 3’üncü sayısını Galataport İstanbul’da tanıttı

Türkiye’de İş Dünyası dergisi 3’üncü sayı tanıtım toplantısı, mirasa sahip çıkarak tarihe modern yüzle bakan Galataport İstanbul’da eşsiz bir manzara eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Galataport İstanbul temsilcileri, tanıtım ofisinde ziyaretçilere projeleri ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Bunun yanı sıra derginin tanıtım toplantısına iş dünyasının önde gelen isimlerinden; OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Arpacı, OTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Ünal, Publicis Groupe Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Dedebaş ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz katıldı.

Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan, yeşil ekonomiyi savunan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz mesajı ile çıkan dergimizin üçüncü sayısı yayında. Yeni bir yılla buluşan üçüncü sayıda gelecek için mesajlar yer alıyor. Kapakta bir kadın yer alıyor. Kadın girişimcilerin yolunu aydınlatan Demet Sabancı’yı görüşleri, çalışmaları ile sizlerle buluşturduk” dedi.

"TARİHİ DOKUYLA BÜTÜNLEŞTİK"

Tanıtım toplantısında konuşan Galataport İstanbul Genel Müdürü Tolga Engin, “Karaköy tarihi yarım adanın karşısında olduğu için ticari bir merkez haline gelmiş. İstanbul’un ulaşım merkezi ve kapısı olmuş bir yer. Bu aşamadan sonra da İstanbul’un kapısı olmaya devam edecek. İhalenin ana nedeni kruvaziyer limanının yenilenmesi ve işletmeye açılmasıydı. İhaleye girdikten sonra terminal alanıyla beraber çeşitli ticari unsurlar eklenmiş oldu” şeklinde konuştu.

Galataport İstanbul, müze meydanı, etkinlik alanı, limanı ve tanıtım ofisiyle limanın etrafındaki diğer fonksiyonları oluşturduğunu ifade eden Engin şunları söyledi: “Doğuş ve Bilgili Grubu bu ihaleyi aldıklarında üç tane temel amaca sahip olmuşlar. Bunlardan birincisi 200 senedir halkın erişimine kapalı olan bu alanı tekrar halkın ulaşımına açmak olmuş. İkinci amaç halka keyifli bir alan oluşturmak, üçüncüsü ise Karaköy’ün tarihi dokusuna saygı göstermek ve bütünleşmekti. Buranın tarihi yapısıyla bütünleşerek bir gastronomi mahallesi oluştururken her türlü unsuruyla ufak bir kent oluşturduk asında.”

TÜRKİYE TURİZMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Galataport İstanbul’un 1.2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğunu aktaran Galataport İstanbul İş Geliştirme ve Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak da projenin detayları ile ilgili bilgi vererek, “Merkez Han bizim başlangıç noktamız. Yolcu salonu ve Çinili Han restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi binalar. Köklü bir geçmişe sahip dünyada sadece 10 tane noktada hizmet veren The Peninsula İstanbul Oteli de burada hizmet verecek. Bu prestijli markanın lokasyonları arasına girmek Türkiye turizmi açısından oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Paket Postanesi’nin sahanın en eski binası olduğunu ve yapımının 1911’de tamamlandığını söyleyen Kaymak, “Buranın ticari bir niteliği olacak. İçerisinde 72 tane mağazanın olduğu butik bir çarşı olacak. Geleneksel ve modern alışverişin birleştiği yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik ticari bir alan düşünün. Burası örneğini görmediğimiz alışveriş deneyimi yaratacak İstanbul’un gözde bir noktası olacak” diye konuştu.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 3. sayı tanıtım toplantısının yapıldığı etkinlik mini Galataport İstanbul turu ile panoramik deniz manzarası eşliğinde son buldu.