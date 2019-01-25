Türkiye’nin Yöresel Lezzetleri Capacity AVM’de! Anadolu Yöresel Lezzetler Festivali, 21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Capacity AVM’de gerçekleşiyor.

Açılışının 21 Ocak tarihinde yapıldığı festivalde, Türkiye’nin dört bir köşesinden lezzetler stantlarda yerlerini aldı. Karadeniz’den Hatay’a, Antep’ten Kayseri’ye, Balıkesir’den Beypazarı’na ve daha pek çok yörenin de yer aldığı Anadolu’nun lezzetleri sergileniyor.



Memleketinin eşsiz tatlarını özleyen, sağlıklı ve aynı zamanda doğal ürünlere de ulaşmak isteyenler için tam bir lezzet şöleni olan bu çok özel festivalde, elde edilen gelirlerin belirli bir kısmı KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı)’a bağışlanacaktır. Anlamı oldukça büyük olan bu desteğin bir parçası olmak için sizleri de Anadolu Yöresel Lezzetler Festivali’ne davet ederiz.



Festival, Capacity AVM B2 katında 10.00-22.00 saatleri boyunca 3 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini beliyor olacak.