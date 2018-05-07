Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı belli oldu

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rehda Cem Akyüz atandı.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı belli oldu
İstanbul (AA)-TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Rehda Cem Akyüz atandı.
TürkTraktör'ten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Rehda Cem Akyüz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2002 yılında mezun oldu ve Endüstri Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecesini de ABD'de Georgia Institute of Technology'de tamamladı. 

Verilen bilgilerine göre iş hayatına 2005 yılında Uzel Makine'de başlayan Akyüz, şirkette önce Ekipman Satış Uzmanı, daha sonra ise Satış Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 2009 yılında Gallignani Tarım Makineleri'ne transfer olan Akyüz, burada sırasıyla İhracat Bölge Müdürü ve Genel Müdür olarak çalışmalarını sürdürdü. Akyüz 2013 yılında ise TürkTraktör'de göreve başladı. 

TürkTraktör çatısı altında Özel, Filo ve İkinci El Satışlar Müdürü ve New Holland Satış Grup Müdürü olarak görev yapan Akyüz, Mart 2018 itibarıyla TürkTraktör'ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 

İngilizce ve İtalyanca bilen Rehda Cem Akyüz, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör'ün New Holland ve Case IH traktör, tarımsal ekipman, özel filo ve ikinci el satışları ile New Holland iş makineleri bayi satışlarından sorumlu olacak. 
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktörRehda Cem AkyüzUzel Makine
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5