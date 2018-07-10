TÜROB: Bakanımız Ersoy ile turizmde büyük hedeflere yürüyeceğiz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yeni kabineyle ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin milletçe birlikte başarılı bir şekilde tamamlandığını hatırlatan Başkan Bayındır, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umuyoruz” dedi.

“Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Sayın Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın Bakan ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve havayolu kuruluşu sahibi olarak Sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni Bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz” diyen Bayındır, şunları söyledi:

“Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk. Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Turizm, Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir. Bu dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. Ekonominin ve dolayısıyla sektörümüzün büyümesi, gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy olmak üzere yeni kabinede görev alan tüm değerli Bakanlarımıza başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”



