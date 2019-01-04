TURYİD, “Başkanlığa Kaya Demirer ile Devam” Dedi TURYİD, 12. Olağan Genel Kurulu’nu 04 Ocak 2019 günü Sunset Restaurant’ta gerçekleştirdi. Kaya Demirer’in 5’inci Dönem TURYİD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Metin Şen, Barış Tansever, Gamze Cizreli ve Ayhan Çarıkçılar getirildi.



Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), sektörün önde gelen isimlerini 04 Ocak 2019 Cuma günü Sunset Restaurant’ta düzenlenen 12. Olağan Genel Kurulu’nda bir araya getirdi.



TURYİD Üyesi olan, turizmin önde gelen yeme- içme- eğlence sektörünün yatırımcıları, gastronomi tesisi işletmecileri ve tedarikçilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer Kurulların Üyeleri oy birliği ile ibra edildi ve dernek organlarının seçimi gerçekleştirildi.



12. Dönem TURYİD Yönetim Kurulu’nda; Kaya Demirer (Frankie İstanbul), Metin Şen (Serafina), Ayhan Çarıklar (Midpoint), Gamze Cizreli (Big Chefs), Barış Tansever (Sunset), Umut Özkanca (d-ream), İbrahim Demir (BTA), Ali Rıza Yılmaz (Parkfora), Ebru Koralı (Marka Sokak), Cem Mirap (Lucca), Richard Peter Appelbaum (Divan), Doğa Erzi (Coca-cola), Yücel Özalp (Rana), Serkan Top (Waffle Stop), Onur Tahincioğlu (Grill Polonez), Yaprak Baltacı (Morini), Ahmet Özbek (Lebi Derya), Tayyar Zaimoğlu (Onbaşılar Kebap), Lütfü Sapmaz (Portaxe), Dilek Terzioğlu (Dilek Terzioğlu Events), Görkem Girav (Mana), Esra Batkın (İnoksan) ve Faruk Ügümü (Hünkar) görev aldı.



Seçimin ardından konuşan Kaya Demirer; “Bugün Türkiye’de yeme-içme noktalarının sayısı 100 bin civarında. Yiyecek - İçecek sektörü büyüklüğü ise 90 milyar TL büyüklüğünde. Bunun 25 milyar TL’si ise TURYİD’in son 10 senede misyon olarak üstlendiği özel niteliklere haiz gastronomi deneyimi sunan işletmelerin gelirinden oluşuyor. Bini aşkın yurt içi ve 250’yi aşkın yurt dışı şubesiyle TURYİD Üyesi 187 markamız, yurt içinde yılda 60 milyon ziyaretçi ağırlıyor, yıllık 17 Milyar TL ciro ile Türkiye Yiyecek - İçecek Sektörü’nün %18’ini oluşturuyor; ülkemize hem ekonomik hem de kültürel anlamda katma değer sağlıyor. Bu 187 kıymetli markanın temsilcilerinden oluşan TURYİD Üyelerinin bana ve yönetim kuruluma, gösterdiği güvene bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Sektör olarak üretmeye ve büyümeye hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Demirer sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin cari açığının merheminin ‘gastronomi’ olabileceğine inanıyoruz. Şu anda, sadece ‘gastronomik deneyim’ yaşamak için seyahat eden kişilerin dünyada yarattığı turizmin büyüklüğü bugün 150 milyar doları aşmış durumda. Türkiye bu insanlar ve daha fazlası için eşsiz bir deneyim yaşatacak potansiyele sahip.”



“Yüzyıllar boyu farklı uygarlıkların bıraktığı mirası ve potansiyelimizi dünyaya açma vakti…”

Ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın mutfaklarımıza da yansıdığını sözlerine ekleyen Kaya Demirer şunları söyledi: “Türkiye'nin gastronomi açısından eli kültürel birikim ve tecrübe anlamında çok güçlü. Zira Türkiye’deki restaurant ve şeflerin dünya standartlarındaki yetkinliklerinin de son derece farkındayız. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’un Gastronomi Turizmi için belirlediği 10 milyar Dolar gelir hedefinin bu dalda hizmet veren öncü üye markalarımızın yakalayacağından hiç şüphem yok. Elimizdeki potansiyeli iyi değerlendirirsek kişi başı turist gelirimizi 650 Dolar’dan bin Dolar’a çıkarabiliriz. Bu da cari açığımızdaki büyük bir yaranın merhemi olabilir.”



Global Gastro Ekonomi Zirvesi, TURYİD’in eline taşın altına koymak istediği bu merhemin ilk adımlarından biri…

Sözlerine devam eden Demirer; “Sayın Bakanımızın vizyoner bakış açısı ile adım attığı Turizm Geliştirme Fonu çalışmalarının, ülkemiz turizminde bugüne kadar geri planda kalan gastronomi ile atak yapacağına inanıyoruz. Gastronomi turizminin belkemiğini oluşturan restoranların, uluslararası normlara sahip tesisler olması açısından Bakanlığımızın geliştirmekte olduğu ve çok kısa zamanda hayata geçireceği ‘Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine dair Yönetmelik Değişikliği’ ile yeni açılacak restoranlar daha üstün ve nitelikli birer gastronomi tesisi halini alabilecek.

Bizler ise TURYİD olarak, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın hayata geçirecekleri çalışmalar doğrultusunda elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Bu çerçevede bu yıl ikinci kez 12 Mart’ta tüm dünyadan sektör profesyonellerinin, gastronomi meraklılarının ve alanında çığır açan isimlerin katılımıyla Global Gastro Ekonomi Zirvesi’ni düzenliyoruz. Ülkemizin, restaurantlarımızın, şeflerimizin ve sektörümüzün tecrübesini tüm katılımcılarla paylaşabileceğimiz; gastronomi turizmi için kapılarımızı açacağımız, ‘Restaurant İhracatı’ ve ‘Gastro Diplomasi’ kavramlarını ilk kez sesli olarak dile getireceğimiz ve masaya yatıracağımız zirvemizin, ülkemizin bu alandaki gelişimine ve ekonomik kalkınmasına bir nebze olsun destek olmasını ümit ediyoruz” yorumlarında bulundu.

