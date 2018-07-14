UİB’den ihracata “yeşil” doping Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), öncülüğünü yeşil pasaport uygulamasında da sürdürüyor.

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), öncülüğünü yeşil pasaport uygulamasında da sürdürüyor. Türkiye ihracatına katkı sağlamak amacıyla 128 ülkede vizesiz seyahat özgürlüğü veren uygulamaya UİB aracılığıyla erişen ihracatçı sayısı bu yılın ilk yarısında 107 oldu. UİB, geçen yıl da üyesi olan toplam 526 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine aracılık etmişti. Böylece uygulamanın yürürlüğe girdiği Mart 2017 tarihinden itibaren UİB üyesi toplam 633 ihracatçı yeşil pasaporta kavuştu.

Hedef pazarlara kolay ulaşım imkanı sağlayan uygulamanın UİB ihracatına olumlu etkisi rakamlarda da kendini gösterdi. UİB’in bu yıl Ocak-Haziran dönemi ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 16,29 artışla 17 milyar dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, birlik üyesi firmaların Türkiye’nin üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir bir büyüme hikayesi yazmak için var gücüyle çalıştığını, yeşil pasaport uygulamasının da bu konuda çok önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

UİB aracılığıyla yeşil pasaport alan ihracatçıların, bu avantajdan en iyi şekilde yararlandığına dikkat çeken Baran Çelik, “İhracatçılar olarak Türkiye ekonomisinin 2023 yılı hedeflerine ulaşması ve dünyanın lider büyük ekonomileri arasına girmesi konusunda azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz. Vizesiz seyahat özgürlüğü sağlayan yeşil pasaport da biz ihracatçılara hedef pazarlarda hızla sonuç alma ayrıcalığı sunuyor. Bu durum UİB’in ihracat rakamlarından da net olarak görülüyor. Yeşil pasaport sahibi olanların sayıca artması, ihracat artışına da çarpan etkisi yapacaktır. Bu yılın sonunda UİB üyesi en az 800 ihracatçının yeşil pasaport sahibi olmasını bekliyoruz” dedi.



İhracatçı hedef pazarlara kolay erişiyor

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 80’inin yapıldığı 128 ülkeye kapıları sonuna kadar açan yeşil pasaport, 23 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla son üç yıl ortalaması 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapanlara verilmeye başlandı. Yeşil pasaportla aralarında Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, Mısır, Japonya, Tunus, Brezilya ve Hollanda’nın da olduğu ülkelere vizesiz seyahat edebilen ihracatçılar, hedef pazarlara kolaylıkla girerek iş bağlantısı sağlıyor.



OİB yeşil pasaportta ilk sırada yer alıyor

UİB bünyesindeki birliklerde yeşil pasaportlu ihracatçı sayısında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ilk sırada yer alıyor. OİB bünyesinde yeşil pasaportlu üye sayısı 401’e ulaştı. Geçen yıl OİB bünyesindeki yeşil pasaportlu üye sayısı 331 idi. Bu yıl OİB’den 70 üye daha yeşil pasaport alma hakkı kazandı. Geçen yıl yine UİB bünyesindeki diğer dört birlik olan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nden (UTİB) 148, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden (UHKİB) 31, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden (UYMSİB) 7 ve Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden de (UMSMİB) 9 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu. Böylece geçen yıl UİB aracılığıyla toplamda 526 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu. Bu yıl ise OİB’den 70, UTİB’den 26, UHKİB’den 4, UYMSİB’nden 4 ve UMSMİB’den 3 ihracatçı daha yeşil pasaport almaya hak kazandı. Böylece Haziran 2018 dönemi itibariyle UİB aracılığıyla yeşil pasaporta sahip iş insanı sayısı 633’e ulaştı.