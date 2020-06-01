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UNDP, Türkiye’deki isimleri belirledi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti’yi ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları’ ilan etti.

UNDP, Türkiye’deki isimleri belirledi

UNDP Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla, 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle işbirliğine gidiyor.

UNDP Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşincisi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin savunuculuğu için kadın voleybol dünyasından yıldız isimler belirledi. Sporculuk kariyerlerindeki başarılarla birlikte kız çocuklarının eğitimi için Türkiye’nin en dezavantajlı bölgelerinde sosyal fayda çabalarını sürdüren Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile eşi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarının katılımıyla Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrim içi törende, ‘UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları’ olarak atandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile Bahar Toksoy Guidetti ve Giovanni Guidetti’nin katıldığı basın toplantısı, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
UNDPUNDP TürkiyeBirleşmiş Milletler Kalkınma ProgramıToplumsal Cinsiyet Eşitliği
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