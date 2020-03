Unilever Türkiye’den Sağlık Bakanlığına Domestos bağışı

Coronavirus salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla kurumsal bir vatandaş olarak katkı sağlamayı görev kabul eden Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığına 230 ton Domestos bağışında bulundu. Çamaşır suyu yüklü 10 TIR, Unilever Türkiye’nin Konya’daki fabrikasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla ilgili merkezlere teslim edilmek üzere yola çıktı. Domestos bağışıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastanelerin hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığının ve sağlık çalışanlarının bu zor dönemde gösterdikleri insanüstü mücadeleyi toplumun her kesimi gibi alkışladıklarını söyleyen Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz; markaları, ticari operasyonları ve ilişkileri aracılığıyla, toplumda her zaman olumlu etki yaratmayı amaçlayan bir şirket olarak her zaman sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Eskin Yılmaz, “Toplumun her kesiminin hijyen gereksinimleri için yanında olmak, Domestos çamaşır suyu markamızın marka amacını oluşturuyor. Bu marka amacından yola çıkarak, sağlık çalışanlarımızın mücadelesine hijyen gereksinimleri konusundaki ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunarak destek olmak istedik. Bunun için Sağlık Bakanlığına yaptığımız başvuru süratle kabul edildi. Bunun üzerine 230 ton Domestos çamaşır suyunun Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılması için hemen gerekli çalışmaları başlattık. Bu süreçte ürünlerin üretimi ve sevkiyatı konusunda büyük bir özveriyle çalışan tüm fabrika çalışanlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliriz” diye konuştu.