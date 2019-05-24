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Ünlü fast food firmasından 'anti otlakçı paketi'

Müşterilerine en iyi lezzet deneyimini yaşatmayı amaçlayan McDonald’s Türkiye, karşı konulmaz, görünce bir parça almadan durulamayan nefis McDonald’s lezzetlerinin tadını ofistekilerin hücumuna maruz kalmadan doya doya çıkarabilmeniz için etkili bir çözümle karşınızda.

Ünlü fast food firmasından 'anti otlakçı paketi'
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McDonald’s ofiste siparişlerinizi tek başınıza yemenize izin vermeyen iş arkadaşlarınızı 'anti otlakçı paketi' ile atlatıyor.

Müşterilerine benzersiz lezzetler sunan McDonald’s tatlarının ne kadar dayanılmaz olduğu tartışılmaz. McDonald’s Türkiye, ofiste menülerine ortak olan, görünce siparişlerinden bir parça almadan duramayanlara karşı McDonald’s severleri desteklemek için yepyeni bir kampanyaya imza attı.

McDonald’s Türkiye’nin geliştirdiği yöntemle ofiste kimse McDonald’s sipariş ettiğinizi anlamayacak, McDonald’s tatlarını doya doya çıkarmak da sadece size kalacak. Şimdilik İstanbul, Levent'teki McDonald's şubesinden sipariş verenler için 5 hayali markanın paketleri hazırlandı. Paketler ve isimleri o kadar garip ki ofistekiler teklif etseniz bile siparişinizden almak istemeyecek.

Tek yapmanız gereken siparişinizi verirken ek bir ücret ödemeyeceğiniz hayali marka paket opsiyonunu seçmek. Siparişiniz aralarında Carpet, Champoins, Frozen, Genetic ve Pinky’s Burger gibi isimleri olan kimsenin tadını merak etmeyeceği hayali markaların ambalajında ofise gelecek. Böylece ofisteki arkadaşlarınız hamburgerlerin McDonald’s’tan değil de bilinmeyen garip isimleri ve paketleri olan başka bir markadan aldığınızı sanacak sizde rahat rahat nefis tatların keyfini çıkaracaksınız.

 

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McdonaldsAnti Otlakçı PaketiFast FoodHamburger
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