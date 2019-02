Ünlü kalp damar cerrahi Mustafa Öz vefat etti

- 94 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Öz'ün cenazesine oğlu, karısı Suna Öz ve aile yakınları ile Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Abdulkadir Aksu katıldı. İstanbul Fatih camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra cenaze Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Rahmetlinin oğlu Mehmet Öz ve karısı kameralara verdikleri demeçte kendilerinin bir baba, bir eş bir yöneticiyi kaybettiklerini ve Türkiye'nin de bir değerini kaybettiğini söylediler.Mustafa Öz 1925 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Parasız yatılı okullarda okuduktan sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Ancak maddi sıkıntılar ve parasızlık orada yakasını bırakmadı. Kitap alamadığı için derslerde not tutarak idare ediyordu. İkinci sınıfa geldiğinde ne kadar not tutarsa tutsun bir Anatomi Atlasına ihtiyacı vardı. Zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yazarak durumunu arz etti. Cumhurbaşkanlığından gelen görevliler kendisini alarak götürdükleri kitapevinden bir Anatomi Atlası ve steteskop aldı. Mezuniyetinden sonra askerliğini ve mecburi hizmetini yaptı. Daha sonra her yere asistan olabilmek için başvuru yaptı. Hiç bir yerden cevap alamayınca kendi imkanları ile dil bilmemesine rağmen ABD'ne gitti. Orada İngilizceyi öğrendikten sonra Clevland Doctor's Hospital da yüksek lisansını yaptı. 1959 yılında genel cerrah olduktan sonra aynı yıl Suna hanımla evlendi. Bu evliliğinden 1960 doğumlu Mehmet Öz ile birlikte iki de kızı olmuştur.1960 da Atlanta Emory Üniversitey Hospital de toraks ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlığını tamamladı. Daha sonra Philedelphia da Jefferson Medical School'un Medicine Center of Delaware de cerrahi eğitim direktörlüğünden profesör olarak başkanlığa kadar yükseldi.54 yıl ABD de kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar Florance Notingale hastanesinde çalıştı. Üst düzey politikacılar, bürokratlar, askerler ve işadamları onun hem hastası hem dostu olmuşlardır.Değerlerimizi bir bir kaybediyoruz ama yerini yenilerinin alması hususunda hiç bir tereddütümüz yok. Mustafa Öz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.