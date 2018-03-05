Web siteniz güvensiz olarak işaretlenebilir! Kullanıcıların daha güvenilir bir internet deneyimi yaşamaları için çabalayan Google, Temmuz 2018’den itibaren, HTTPS yerine HTTP kullanan siteleri “güvenli değil” olarak işaretleyecek. SSL sertifikasına sahip olmayan sitelerin büyük güvenlik riskleri taşıdığını belirten Google bu tavrıyla kurum, kuruluş ve işletmeleri HTTPS kullanmaya teşvik ediyor. Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji, web sitelerinin Google tarafından güvensiz olarak işaretlenmesine karşı şirketleri uyarıyor.

Kullanıcıların ziyaret ettikleri web siteleri ile bilgisayarları arasındaki verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini koruyan bir internet iletişim protokolü olan HTTPS (HyperText Aktarım Protokolü Güvenliği) ile güven altına alınmış web siteleri Google Chrome tarafından güvenli olarak işaretleniyor. HTTPS olmayan sitelerin büyük güvenlik riskleri taşıdığını belirten Google, Temmuz 2018’den itibaren bu sitelere erişimi kısıtlayarak kullanıcı verilerini riske attıkları için arama sonuçlarında da alt sıralara düşürecek. Komtera Teknoloji, şirketleri uyararak en kısa zamanda web sitelerini güvenli hale getirmeleri gerektiğini belirtiyor.



HTTPS ile gönderilen bilgiler, şifreleme, veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama gibi üç temel koruma katmanı sağlayan TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) protokolü ile güven altına alınıyor. Yani bir web sitesi ziyaret edildiği anda alınan ve gönderilen veriler gizlice dinleme yapan saldırganlara karşı korunmak üzere şifreleniyor, değiştirilmeye ve bütünlüğünün bozulmasına karşı güven altına alınıyor ve web sitesinin gerçekten ilgili kuruluşa ait olup olmadığının doğrulanması sayesinde man-in-the-middle saldırılarına karşı koruma sağlanıyor.



HTTPS Arama Sonuçlarında da Bir Sıralama Kriteri



Google’ın zorunlu kılmasa da, Chrome tarayıcısı aracılığı ile SSL kullanımına göre web sitelerini “Güvenli”, “Güvenli Değil” ve “Güvenli Değil veya Tehlikeli” etiketleri ile sınıflandırıyor olmasının kurum, kuruluş ve işletmeleri HTTPS kullanmaya teşvik ettiğini belirten Komtera Teknoloji uzmanları, kişisel verilerin korunması anlamında kullanıcılar için güven ortamı oluşturan bu uygulamanın, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de olumlu yönde geliştirdiği değerlendirmesinde bulunuyor.



Komtera Teknoloji’ye göre ticari işletmelerin Google’ın bu uygulamasına karşın HTTPS’ye geçiş yapmamaları arama sonuçlarında alt sıralara düşme riskini de beraberinde getiriyor. Google, arama motoru aracılığı ile HTTPS’nin web siteleri için bir sıralama kriteri olarak değerlendirildiğini ve SSL kullanmayan web sitelerinin arama sonuçlarında daha alt sıralara düştüğünü vurguluyor. Bu nedenle SSL kullanımı güvenlik anlamında kullanıcı deneyimini geliştirmekle birlikte, güven veren web sitelerinin de arama sonuçlarında üst sıralamalarda yer almasını sağlıyor.



Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, birçok insanın, ziyaret ettiği sitelerin güvenli olup olmadığını kontrol etmediklerini, bu nedenle de Google’ın bu uygulamasının siber güvenlik farkındalığını artırarak daha fazla internet kullanıcısının korunması anlamında iyi bir adım olduğunu ifade ediyor.