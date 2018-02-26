WhatsApp reklamlarına hazır mısınız? Sosyal ağların %90'a varan oranlarda mobil cihazlardan takip edildiği günümüzde, e-posta iletişimi ve alışveriş gibi işlemleri de %50 oranında mobil aygıtlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu durum pazarlama açısından mobili cazip bir kanal hâline getirirken, yeni trendlerin de ortaya çıkmasına neden oluyor.

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:21