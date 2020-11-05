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Yaşlılara sahip çıktı
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Yaşlılara sahip çıktı

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, salgın sürecinde toplum nezdinde yaşlılar hakkında oluşturulan “gereksiz ve kırılgan” olduklarına dair algıyı değiştirmek için düğmeye bastı.

Yaşlılara sahip çıktı

Yaşlıları ötekileştiren, değersiz ya da işe yaramaz gibi duyumsatan sürece “yaşlılar belleğimizdir, ayrımcılık, ihmal ve istismara hayır,” diye karşı çıkan Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı bu amaçla geniş kapsamlı bir iletişim çalışması başlatacak.
Bu proje kapsamında tanınmış kişilere, uzmanlara ve sokaktaki yurttaşa salgın sürecinde 65 yaş ve üstü yurttaşların yaşadığı sorunlara dair sorular soruldu ve röportajlardan videolar üretildi. Bu çalışmalar öncelikli olarak sosyal medyada paylaşılacak.

Proje ile ilgili düşüncelerini açıklayan vakıf başkanı Yusuf Doğan, yaş almış yurttaşlara dair Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı olarak bugüne değin pek çok çalışma yürüttüklerini, her tür ayrımcılığa karşı duruş sergiledikleri gibi yaşa dayalı ayrımcılığa da karşı olduklarını ifade etti ve “Yaşlılara karşı bir ayrımcılık söz konusu olacaksa pozitif ayrımcılık yapılmalı” dedi.

Doğan, projeye Bedri Baykam, Halil Ergün, Esin Koç, Vedat Sakman gibi sanatçılar ile Tuba Aldeniz, Atila Bozkurt, Hilal Dokuzcan, Mahmut Atom Duruk, İhsan Eliaçık, Ercan Karakaş, Şahin Özdemir, İhsan Turnalar gibi toplum önderlerinin destek verdiğini söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ortak Yaşamı Geliştirme VakfıYusuf Doğan
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