Yazın Coşkusu, Kalamış Yaz Festivali'nde

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Kalamış Yaz Festivali” 1 Temmuz’da ünlü sanatçı Nazan Öncel’in konseriyle başladı. Kadıköylüler, Kalamış Atatürk Parkı’nda sahne alan Öncel’in konserine yoğun ilgi gösterdi. Festivalin film programının açılışı ise 3 Temmuz’da Charlie Chaplin’in “Sirk” filmi ile başladı. Chaplin’in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik etti.

Kadıköylüler Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşen festivalde, hem yıldızlar altında film izlemenin keyfini hem de sürpriz isimlerin yanı sıra klasik müzik, caz ve popüler müziğin duayen isimlerini ışık, ses ve görsel içeriğiyle hazırlanmış görkemli sahnede izlemenin keyfini 30 Ağustos’a kadar doyasıya yaşayacak.

Kurukahveci Mehmet Efendi ve +1’in katkılarıyla gerçekleşen Kalamış Yaz Festivali’nin ayrıntılı programına https://kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr/ linkinden ulaşılabilir.

