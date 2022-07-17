Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Emojilerin kralı
Emojilerin kralı
Depozito kurnazlığı
Depozito kurnazlığı
İki kat büyüdü
6 ayda iki kat büyüdü
O 50 yaşında
O tam 50 yaşında
 Opel’in övgüsü
 Opel’in 3. ana pazarıyız

Yazın Coşkusu, Kalamış Yaz Festivali'nde

YILDIZLAR ALTINDA “KALAMIŞ YAZ FESTİVALİ” DEVAM EDİYOR Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Kalamış Yaz Festivali” film gösterimleri ve konserlerle devam ediyor. Festival 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser ile son bulacak.

Yazın Coşkusu, Kalamış Yaz Festivali'nde

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Kalamış Yaz Festivali” 1 Temmuz’da ünlü sanatçı Nazan Öncel’in konseriyle başladı. Kadıköylüler, Kalamış Atatürk Parkı’nda sahne alan Öncel’in konserine yoğun ilgi gösterdi. Festivalin film programının açılışı ise 3 Temmuz’da Charlie Chaplin’in “Sirk” filmi ile başladı. Chaplin’in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik etti.  
Kadıköylüler Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşen festivalde, hem yıldızlar altında film izlemenin keyfini hem de sürpriz isimlerin yanı sıra klasik müzik, caz ve popüler müziğin duayen isimlerini ışık, ses ve görsel içeriğiyle hazırlanmış görkemli sahnede izlemenin keyfini 30 Ağustos’a kadar doyasıya yaşayacak. 
Kurukahveci Mehmet Efendi ve +1’in katkılarıyla gerçekleşen Kalamış Yaz Festivali’nin ayrıntılı programına https://kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr/ linkinden ulaşılabilir.
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kalamış Yaz FestivaliKadıköy Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1