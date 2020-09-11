Yeni aşçılar yetişecek kimse yatağa aç girmeyecek

Şişli Belediyesi bünyesinde faaliyete girecek olan “Sosyal Mutfak” yerel yönetimin öz kaynaklarını kullanmadan ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşan bir“üretim üssü”,aşçılık eğitimi veren bir“okul” olarak tasarlandı. Bu kapsamda 9 Eylül Çarşamba günü Şişli Belediyesi ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. ‘Şişli Sosyal Mutfak’, Şişli’de ihtiyaç sahiplerine güvenilir ve temiz sıcak yemek temini, aşçılık alanında eğitim verilmesi ve istihdama hazırlık sağlanmasını amaçlıyor.

Mekanı Şişli Belediyesi tahsis edecek

Projede; sıcak yemek hizmeti sağlayacak mekân Şişli Belediyesi tarafından tahsis edilecek, ihtiyaç sahibi haneler belirlenerek yemek teslimi yapılacak ve eğitim alacak kişiler belirlenecek. WFP, belediyenin kapasitesinin güçlendirilmesi ve koordinasyon, izleme ve değerlendirme yönünde destek sağlayacak. Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) aracılığıyla uygulanan PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı ise personel istihdamını ve gıda malzemelerinin tedarikini sağlayacak. Aynı zamanda, aşçılık eğitimi alacak kişilerin İŞKUR ve Şişli’de bulunan İBB Kariyer Ofisi’ne de kayıtları yapılacak.

“Örnek bir dayanışmanın temellerini attık”

İmza töreninde proje ile ilgili bilgi veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin “Bugün atmış olduğumuz imza ile örnek bir dayanışmanın da temellerini atıyoruz. Ortaklarımız; Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na çok teşekkür ediyorum. Şişli Sosyal Mutfak ihtiyaç sahiplerine güvenilir, temiz ve sıcak yemek temininin yanı sıra, sağladığı istihdam ile örnek bir girişim başlatmış oldu ”dedi.

“Günlük 1500 öğün yemek dağıtımı yapılıyor”

Bu proje kapsamında,1 Temmuz’dan itibaren Şişlili komşulara destek olmaya başladıklarını vurgulayan Keskin bu konuda şunları söyledi:

“Özellikle pandemi sürecinden itibaren ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız ile ilçemizde bulunan Suriyeli komşularımıza günlük 1500 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. 13’ü Suriye, 12’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 25 kişi bu proje sayesinde iş sahibi oldu. Projenin ilk üç ayında mutfakta kullanılan tüm gıda malzemeleri ile istihdam edilen personelin giderleri proje ortaklarımızın mali destekleri sayesinde sağlandı. Önümüzdeki süreçte birlikte, dayanışma içerisinde daha uzun soluklu projeleri de sürdürebilmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz”

GİZ, ihtiyaç sahiplerini destekliyor

Projenin taraflar ı ise şu açıklamalarda bulundu;

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail,“Alman Hükümeti, GİZ aracılığıyla 2015 yılından bu yana Türkiye'de yürütülen 10'dan fazla farklı program ile ihtiyaç sahibi Türkleri ve Suriyeli mültecileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen İş Karşılığı Nakit ve devamı olan PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı, 30 binden fazla kişinin uygun geçim kaynaklarına erişimine katkı sağlandı” dedi. WFP Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, “Aşevleri iş birliği kapsamında 3 aylık bir süre içerisinde 7 ilde ihtiyaç sahibi Türk hanelerine ve bazı Suriyeli sığınmacılara günlük yaklaşık 11.500 kap sıcak yemek pişirilip dağıtılacak. Aynı zamanda istihdam edilebilirliği ve iş piyasasına erişimi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu proje, sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının, salgın sırasında ihtiyaç sahibi kişilere gıda temin etmeye yönelik Türkiye’nin çabalarına beraberce nasıl katkıda bulunduklarının güzel bir örneği. Dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmenin de bir yoludur” dedi.

17 aşçı çırağı iki aşevine yerleştirilecek

Korona virüse karşı Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlarına yardımcı olmayı sürdürmek için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı (GİZ-PEP), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 7 yerel belediye (Şişli Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Kilis Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi) güçlerini birleştirdi. GİZ dört ilde PEP programı kapsamında aş evlerine istihdam ve gıda malzemelerini sağlayacak. WFP ise “Mutfakta Umut Var” adlı geçim kaynakları projesinin katılımcılarından 17’sini aşçı çırağı olarak iki aşevine yerleştirecek ve dört ilde gıda malzemelerini temin edecek. Son olarak, IOM üç ilde mutfak ekipmanlarının temini konusunda destek sağlayacak.

Bu proje, Alman Hükümeti, İrlanda Hükümeti ve ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’nun (BPRM) cömert katkıları sayesinde hayata geçiyor.

