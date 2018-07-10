Yeni Hükümetimizin ekonomiye odaklanacağına inancımız tamdır



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesine ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:



“Demokratik bir seçim sonucu milletimizin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiilen başlamış bulunuyor. Yeni sistemin, ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini düşünüyorum.



Açıklanan Bakanlar Kurulumuzun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyamızı yakından bilen isimlerden oluşturulması memnuniyet vericidir.



Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.



Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vizyoner ve birikimli Bakanlardan oluşan ilk Bakanlar Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Ekonominin, üretimin ve her alanda kalitenin ana gündem olacağı inancıyla; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”



