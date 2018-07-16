Yenilenebilir enerjiye IBS'ten teminat

Sigorta ve reasürans konusunda danışmanlık hizmeti veren, uzman sigorta ve reasürans brokerlik şirketi IBS, pek çok sektörde olduğu gibi, yenilenebilir enerji sektöründe de uzmanlığı ile müşterilerinin yatırımlarını güvence altına alıyor.



Türkiye’de son 3 yılda hızla artarak 10 milyar doların üzerine çıkan yenilenebilir enerji yatırımları, IBS güvencesiyle tamamlanıyor.



Türkiye ve bölge coğrafyasında hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarını proje ve inşaat aşamasından itibaren yakından izleyen IBS, enerji sektörünün ihtiyaç duyabileceği teminatları içeren poliçeleri yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin ediyor. IBS, portföyündeki şirketlere yenilenebilir enerji yatırımları için bugüne kadar 2 milyar doların üzerinde teminat sağladı.



“Bu sektörde edindiğimiz deneyimle yenilenebilir enerjiye yatırım yapan pek çok şirkete sigorta danışmanlığı hizmeti sağlıyor ve yatırımlarını güvence altına alıyoruz” diye konuşan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Teknolojik ilerlemeler, finansal gelişmeler ve yeni pazar imkanları rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ile ilgili maliyetleri azaltan bir etki yapıyor olsa bile makine kırılması gibi fiziksel hasarlar, deprem, sel, yıldırım gibi doğal afetlerin yıkıcı etkileri ya da işin sürdürülebilir olmasına engel olan iş durması riskine karşılık sigorta tamamlayıcı bir finansal araç haline gelmektedir.” uyarısında bulundu.



Türkiye’nin enerji konusunda yaptığı gelecek planları ve özellikle 2023 hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjinin ayrı bir önem kazandığını vurgulayan Çiftçi, “Bu yol haritasında Türkiye’nin en büyük global – yerli karma sermayeli sigorta brokeri IBS olarak yenilenebilir enerji girişimlerinin çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

