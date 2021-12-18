YÜZDE ELLİ HİBELER GIDA SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK

İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin katkıları ile düzenlenen bilgilendirme webinarında İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın yüzde 50’ye kadar verilecek hibeler ile ilgili açıklamaları sektörün olumlu tepkisini aldı.

AİLE TİPİ KÖY İŞLETMELERİ GELİŞTİRİLMELİ

Webinar İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Gıda İhtisas Komitesi Başkanı Ahmet Özer’in açılış konuşması ile başladı. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Özer, ‘İTO olarak Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan gıda piyasasında karşılaşılan sorunları yakından takip etmekte, üyelerimizi sektörel gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeye ve önemli projelerde yer almaya önem vermekteyiz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren ve başkanlığını yürüttüğüm 8 adet gıda komitesinden oluşan gıda İhtisas komitemiz bu amaçla düzenli olarak toplantılar yapmakta ve sektörün güncel sorunlarını ve yapısal ihtiyaçlarını değerlendirerek çözüm önerileri ve projeler üretmektedir.

Son 50 yılda büyükşehirlerde sanayileşmenin ve onun doğal sonucu olarak yapılaşmanın ön plana çıkması ile tarım ve tarımsal alanlar göz ardı edilmiş ve gerek tarımsal ürünler ve gerekse üretim süreçleri disiplin dışında kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal ürün yetiştiricilerin desteklenmesi ile köy tipi aile işletmelerinin gelişimi mümkün kılınmış iken ülkemizde köylerin yaşam şartlarını revize edilememesi, teknolojinin tarımsal alanlarda verimli bir şekilde kullanılamaması ve köy hayatına karşı olumsuz bakış açısı nedeniyle aile tipi köy işletme ve üretimleri her geçen gün kan kaybetmektedir. Üretilen ürünlerin gerekli ticari değeri görememesi, arazi ikamesinin parasal büyüklüğü ve konulan sermayenin dönüş riskinin uzun süreli ve yüksek olması da tarımsal istihdamı her geçen gün azaltmaktadır. Pandemi süreci ile ölçek oranı yüksek ihracatçı ülkeler gıda ihracatına sınırlamalar getirdiler. İthalata dayalı tarım ürünleri ve gıda temininin çok daha zorlaştığı günümüzde göz ardı edilmiş olan tarımsal üretim yeniden tüm şehirlerde orta ölçekli olarak geliştirilmelidir. Özellikle aile tipi sanayileşmiş ve teknolojik imkanlara kavuşmuş tarımsal ürün üretim tesislerinin artması ve istihdamın homojen bir şekilde dağılması ülkemiz ve halkımız adına büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte Tarım İl Müdürlüğümüzün buna dair çabalarını ve devletimizin tarım politikalarını bu yöne çevirerek farkındalık oluşturmasını önemsiyor ve destekliyoruz.’ dedi.

PROJE GETİRENE 3,5 MİLYONA KADAR DESTEK

Tarımsal üretimin artması için her türlü projeye desteğe açık olduklarını söyleyen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ‘Pandemi gıda alanında üretiminin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha ispatladı. Ülkeler kendilerine yetecek gıdayı üretemez ise aç kalmaya mahkum olacak. Gıda üretiminde birçok ülke ihracatı engelledi ya da kotalarını daralttı. Kendi halkının ihtiyacı olanı dışındaki yurtdışına satmaya yanaşmadı. Dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara,Türkiye nüfusu ise 100 milyona dayanacak. Tarım alanlarının giderek azaldığı bir ortamda birim alandan yüksek verim alarak ayrıca ürünlerimizi de katma değerli ürünlere dönüştürerek bu krizi aşmak zorundayız.’ diyen Karaca verilecek destek sınırlarını şu sözlerle açıkladı ‘Bakanlığımız öncelikli üretimi desteklemekle birlikte sanayiyi desteklemek adına kırsal kalkınma yatırımları kapsamında altyapı destekleri ve ekonomik yatırım desteklemelerini genişletti. Yeni yatırımlar için 3,5 milyon, kapasite arttırma yatırımları için 2 milyon, teknolojik yenileme ve modernizasyon yatırımları için 2 milyon, tamamlama yatırımları için 2,5 milyon TL’ye kadar olan yatırımların yüzde 50 destek veriyoruz.’