'Zincirleri kıracak' bir kadın zirvesi

Geçen ocak ayında tüzük değişikliğine giderek ismini, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşım vurgusuyla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştiren EGİAD, “İş’te Kadın, İşte Kadın” başlığıyla önemli bir zirve hazırlığı yürütüyor. 25 Nisan’da İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliği ile İZTO Seminer Salonunda saat 12.30’da “Başarı cesaret ister” sloganıyla gerçekleşecek zirveye, kendi alanlarında başarılı olmuş ve fark ortaya koyan kadın girişimciler ve iş kadınları konuk konuşmacı olarak katılacak. Kadın konuşmacılar kendi iş hayatlarındaki başarılarını ve onları bu noktaya getiren hikayelerini katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşacak. Türkiye’nin başarılı iş kadınlarının bir araya geleceği zirvede, üniversite öğrencilerinden çalışan kadınlara, iş hayatının başında olan genç girişimcilerden, üst kademelerde iş hayatlarını sürdüren iş insanlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi bulunacak. EGİAD ayrıca, üniversitelerdeki öğrencilerle buluşarak kadın hareketini gençlere de yayacak.



“Hedefimiz ve sözümüz var”



EGİAD, İZTO ve BASİFED üyelerine ek olarak paydaş kurum üyelerinin de davet edileceği zirve öncesi başlattıkları kadın hareketine ilişkin açıklamada bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, zirve ile bu dünyayı bir de kadınların gözünden görmek ve iş dünyasında yer almak isteyen kadınları cesaretlendirmek istediklerini belirtti. Pek çok problemin cinsiyet farkından ziyade toplumsal düşünce yapımızdan kaynaklandığını belirten Aslan, “12 Ocak tarihinde yaptığımız son genel kurulumuzda Ege Genç İş Adamları Derneği olan ismimizi, resmi anlamda Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirdik. Bu çok önemli bir adım ve bunun sembolik bir değeri de var. Ama bu sembolik değeri sadece panolarımızla ya da tüzükteki değişiklikle sınırlı bırakamayız. Şu anda EGİAD üyelerimizin yüzde 20’si üreten kadınlardan oluşuyor. Biz 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 15. dönemde üreten ve girişimci kadın üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Oranımızı yüzde 30’lara taşımak gibi kendimize koyduğumuz bir hedefimiz, üyelerimize verdiğimiz bir sözümüz var. Bu topyekun mücadelenin ilk adımı olarak 25 Nisan’da ‘İş’te Kadın, İşte Kadın’ başlığı ile bir zirve düzenliyoruz” dedi.



Zirveye, kendilerine güzel bir hikaye yazmış, kadınlara ve topluma rol model olmuş kadınları davet ettiklerini kaydeden Aslan, zirveye üniversite öğrencilerinin de katılacağını belirterek, “EGİAD olarak geçmiş dönemde gençlik komisyonumuzu kurmuştuk. Üniversitelerle uzun dönemdir işbirliği içindeyiz. Gençliği ve dinamizmi önemsiyoruz ama onlarla çalışacağımız çok önemli bir konu daha var. Gençlerimizle birlikte, Türkiye’de kadının ekonomik ve sosyal hayata katılmasını topyekun başarmamız lazım” diye konuştu.



Düzenleyecekleri organizasyonla bir meşale yakmak istediklerini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu: “EGİAD her zaman öncü girişimlerde bulundu. Bu organizasyonla yapacağı, yine budur. Zirveye katılımcı olarak katılan kadınlar, erkekler ve gençlerde farkındalığın artması, toplumda farkındalığın artması bizim için çok kıymetli. STK ve odalarda da benzer hareketlerin başlaması daha da kıymetli olacaktır. Çalışma grubumuz sabah akşam demeden ilk meşaleyi yakmak adına çok sıkı çalıştılar. Bizi keyifli bir organizasyon bekliyor.”



Kadın Zirvesi projesinden sorumlu EGİAD Başkan Vekili Anıl Yüksel ise, son 30 yıl içinde iş dünyasının yaşadığı en büyük devrimin, kadınların yoğun bir biçimde iş yaşamına girmesi olduğuna dikkat çekerek, zirve hakkında şu bilgileri paylaştı: “Yarım günlük organizasyonda, en efektif bilgileri katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyoruz. Zirve toplam üç oturumdan oluşacak. Oturumlarda, üst düzey yönetici ve aile şirketlerinde CEO konumunda olan kadınlar konuşmacı olarak yer alacak. Dinleyiciler arasında üniversite öğrencileri de olacak. Paydaş dernekler ve kadın derneklerini de davet edeceğiz. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar iyi. Ege’de bu konuda geniş kapsamlı yapılmış ilk zirve olacak. Biz de bunu burada bırakmayacağız. Örneğin başarı hikayesi olan üye kadınlarla üniversite öğrencilerine ulaşmak istiyoruz. Mutlaka birilerine bir ışık yakacaktır ve kafalarındaki soru işaretleri kırılacaktır. Biz, kadınlara ve kadınların iş hayatında olmasına önem veriyoruz ve bunun için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”



Zirve programı



Zirve, 25 Nisan 13.00’te EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, İZTO İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve BASİFED Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Seda Kaya’nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Daha sonra üç ana o turum ile devam edecek. Demirören Haber Ajansı Ege Temsilcisi Elif Demirci İşleğen’in moderatörlüğünü yapacağı ilk oturum, Başarı Cesaret İster başlığı ile gerçekleşecek. Oturum konuşmacıları ise, İnci Holding CEO’su Neşe Gök ve Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ve Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin olacak. Girişimcilik başlığı ile gerçekleşecek ikinci oturumun moderatörlüğünü ise EGİAD Yönetim Kurulu’nun Girişimcilik ve Melek Yatırımcılıktan Sorumlu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer yapacak. Bu oturumun konuşmacıları ise, Girişimci Kadınlar Grubu Kurucusu Ülkü Hür, TutumluAnne.com Kurucusu Özden Pusat, Tekkredi Kurucusu ve Ceo Pelin Anlı Bedirhanoğlu, Ev Tekstili Kurucusu Gül Güler Goncagül olacak. Dikkan Grup İnsan Kaynakları Direktörü Füsun Toros’un moderatörlüğünde gerçekleşecek 3. Oturum ise Kadınlar Kilidi Kırıyor başlığıyla gerçekleşecek. Konuşmacıları ise şu şekilde, BSH Ev Aletleri Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölgeleri Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Girit, Coca Cola Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Leyla Deliç.



Kadın Zirvesi çalışma grubu



Kadın Zirvesi çalışma grubu; Anıl Yüksel, Tuğçe Güner, Serhan Ceylan, Merve Özbatır, Pınar Berberoğlu, Simge Bilir Kurt, Hanzade Güngören, Elif Koç, Başak Çayır, Özlem Gümrükçü, Simge Yücebaş Özkan, Didem Veryeri, Yağmur Yarol, Fulya Kabaçam Elmas, Gonca Güler, Sevim Doğanoğlu, Zerrin Tunaboylu, Selen Günaydın, Pınar Güngör Özinan, Özüm İlter Demirci, Müge Şahin, Elif Özgüven ve Elçin Kaya’dan oluştu.



Rakamlarla kadın istatistikleri



Türkiye'de kadınların sadece yüzde 34'ü istihdama katılıyor. Gençler 35 yaş üzeri nesle göre kadınların iş gücüne ve liderliğine daha çok inanıyor. Erkeklerin yüzde 56’sı, kadınların ise yüzde 45’i 5 yıl içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha da artacağına inanıyor. Toplumumuzun yüzde 75’i kadın ve erkeğin hayatın her alanda eşit olması gerektiğini savunuyor. Ancak kadınların yüzde 58’i toplumda erkeklerle eşit muamele görmediğine inanıyor. Erkeklerin ise yüzde 41’i kadın ve erkeğe eşit davranıldığını düşünüyor. Toplumumuzun yüzde 42’si kadınların eşlerinden izin almadan çalışmamaları gerektiğini söylüyor. Bunu söyleyenlerin yüzde 55’i erkeklerden oluşuyor. Kadınların yüzde 72’si çalışmak için eşlerinden onay almaya gerek olmadığını söylüyor. Erkek iyi kazanıyorsa kadının çalışmasına gerek olmadığını söyleyen erkeklerin oranı yüzde 43. Buna katılmayan kadınların oranı yüzde 79. Kadın iyi kazanıyorsa erkeğin çalışmasına gerek olmadığını düşünen erkeklerin oranı ise yüzde 11.