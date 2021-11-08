10 ayda 10 milyar dolara yakın ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmaya devam ediyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-ekim dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 2021 ocak-ekim kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 166,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde yüzde 42,5 artış ile 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DEMİR VE DEMİR DIŞI SEKTÖRÜ İHRACATTA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Sektörün ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar yükselişimizi sürdürmek. Ekim ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 158,6 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 83,9 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 65,7 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada, 61,7 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.” dedi.

2021 ocak-ekim kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki şunları aktardı: “Bu dönemde 1,2 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 685 milyon dolar ile İtalya ikinci, 552 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya’yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 70 miktarda ise yüzde 33 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere’ye hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 1,5 kat üzerinde bir artış yakaladık.”

TÜM ALT SEKTÖRLERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, “Ocak-ekim 2021 döneminde alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 3,98 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken Bakır sektörü 1,84 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 69 oranıyla Kaynak malzemeleri sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, Bakır yüzde 65, Alüminyum yüzde 67, Yapı Malzemeleri yüzde 48,5, Döküm yüzde 33, Mutfak Eşyaları yüzde 38,5, Endüstriyel Mutfak yüzde 38,4, Metal Hırdavat yüzde 34,5, Metal Ambalaj yüzde 24 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görüldü.” dedi.

SANAL VE FİZİKİ FAALİYETLERİMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

Birliğin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki “Ekim ayı hem fiziki hem sanal faaliyetlerimize hız verdiğimiz yoğun bir ay oldu. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık’a yönelik gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetimiz kapsamında alüminyum sektörümüzde faaliyet gösteren 10 ihracatçı firmamız ile 68 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik.

Sanal heyetlerimiz devam ettiği gibi tüm sektörlerimizde faaliyet gösteren üyelerimize temas etmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediğimiz sektör toplantımızı bu ay Bakır sektörümüzden 20 firmamızın katılımı ile gerçekleştirdik. Sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdığımız bu toplantılar bizler için önemli bir iç görü sağlıyor.

Sanal faaliyetlerimizin yanı sıra pandemi el verdiğince fiziki faaliyetlerimize de geri dönüş sağladık. Eylül ayından bu yana yapı malzemeleri sektörümüze yönelik Dubai’de Big Five, Libya’da Big Five ve endüstriyel mutfak sektörümüze yönelik ise İtalya’da gerçekleşen Host Milano fuarlarına katılım gösterdik. Host Milano fuarına Türk Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektöründen 65 firma katılarak, ülkemizi söz konusu fuarda en çok yabancı katılımcısı olan ülkeler arasında 1. konuma getirerek önemli bir istatistiğe de imza attı. Kasım ayında ise Cezayir’de gerçekleşecek Batimatec Algeria fuarına, Aralık ayında da Kuveyt’te gerçekleşecek Kuveyt Build fuarına katılım sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca bu yıl Tüyap'ta 22. kez düzenlenen Avrasya Kapı ve Pencere Fuarında Birliğimiz koordinasyonunda Ticaret Bakanlığımız desteğiyle Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Şili olmak üzere toplam 5 ülkeden getirdiğimiz yabancı firmalarımızı üyelerimiz ile buluşturuyoruz.

2022 YILINDA 17 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

2022 yılı için fuar takvimimiz oldukça yoğun. Tüm sektörlerimizde toplam 17 milli katılım organizasyonu planlıyoruz. Bu demektir ki neredeyse her ay iki fuarımız olacak. Firmalarımız fuar katılımı konusunda oldukça hevesliler. Bizler Birlik olarak Alüminyum, Bakır, Döküm, Kaynak, Hırdavat, Ambalaj, Mutfak ve Yapı Malzemeleri olmak üzere tüm alt sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaçlarını önemsiyor ve onlardan gelecek teklifleri değerlendirerek hedef pazarlarında gerek milli katılım fuarları gerekse heyetler gerekse de URGE çalışmalarımız ile yanlarında olmaya gayret göstereceğiz.

BİRİNCİ TERCİH OLMAK İÇİN YEŞİL MUTABAKATI FIRSATA ÇEVİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çok sık dillendirilen fakat detaylarına çok da vakıf olunmayan önemli bir konu. Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanması öngörülen “Sınırda Karbon Düzenlemesi” AB’ye olan ihracatımıza ilave bir maliyet getirecek. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için Emisyon Test ve Belgelendirme altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan firmalarımızın kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz.

Bu risklerin fırsata çevrilebileceğine ve atılacak yerinde adımlarla rakiplerimize karşı bir adım öne geçeceğimize inanıyoruz. Alman İthalatçılar Birliği ile bu hususta görüşmelerimiz devam ediyor. İhracatçılarımızı AB’nin koyduğu veya ileriki yıllarda aşamalı olarak koyacağı standartlara ilişkin şimdiden ivedilikle bilgilendirmeli ve farkındalığı artırmalıyız. Yurt dışı ithalatçılarının bir numaralı tercihi olabilmek adına yapılması gereken hazırlıklar konusunda tüm üyelerimize destek olacağımız bir çalışma programı hazırlığındayız. Yakın dönemde yapılacak etkinliklere ilişkin daha detaylı bilgi paylaşımı yapacağız.”