100 kadın yazılımcı işbaşı yaptı

İSTANBUL (AA) - "Geleceği Yazan Kadınlar" mobil yazılım eğitimlerini başarıyla bitirerek sertifikalarını alan 660 kadın yazılımcı arasından seçilen en başarılı 100 katılımcı, Turkcell ürün ve servislerini test etmek üzere göreve başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nde önemli bir adım atıldı.

Eğitimden sağlığa, bilimden sanata hayatın her alanında çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan kadınların, yazılım çağından geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri için başlatılan "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinde önemli bir noktaya gelindi.



"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nde mobil yazılım eğitim ve sınavlarını başarıyla geçerek sertifikalarını alan 660 kadın arasından, online bilgi sınavı, sistem arıza ve hatalarının tespit edildiği test uygulamasının bulunduğu iki aşamalı süreci geçen 100 kadın yazılımcı seçildi.

Seçilen 100 başarılı kadın yazılımcı; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon'un bulunduğu 25 kentte uzaktan çalışarak Turkcell ürün ve servislerini test edecek.

Çoğunluğu bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği ve matematik bölümü gibi mühendislik tabanlı eğitimler almış ya da halen eğitimine devam kadın yazılımcıların yaş ortalamaları 24 ve yüzde 60'tan fazlası lisans öğrencilerinden oluşuyor.





- Çağın gerisinde kalmayacaklar





Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinde seçilen kadın yazılımcılar, Turkcell Akademi tarafından organize edilen çok sayıda Online Mobil Test Eğitimleri'ne katıldı.

Hem sanal sınıf hem de online eğitim atanarak gerçekleştirilen eğitim sürecinde; Mobil Uygulama Testi, Kurulum ve Fonksiyonel Test, Güvenlik ve Performans Testi, Bulgu Yönetimi Testi ve Jira Platform Kullanımı eğitimleri alan yazılımcılar, Turkcell ürün ve hizmetlerinden BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik ve Lifebox'ı test edecek.



Türkiye’nin dört bir yanından ilgi toplayan projeye 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol katedildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken, 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

Yarışma döneminin ardından 203 proje arasından seçile en başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödülleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras tarafından verildi.



Gökçe Demir ve Hilal Şener'in geliştirdiği, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesinin teşhis edilmesine imkan sunan "Otizmo" adlı yazılım birincilik elde etti. Özden Çetin Yakın’ın çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlayan uygulaması "Ham Yap" ikincilik ödülünü kazanırken, Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veren "Yubiva" adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.