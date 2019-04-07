11 bin kişiyi Çanakkale Şehitliği'ne götürecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 11 bin kişiyi Çanakkale Şehitliğine götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bağcılar'dan Mehmedime Selam" sloganıyla 2005 yılından beri 135 bin kişinin gittiği Çanakkale'ye, bu yıl 11 bin kişi götürülecek.

Geziye katılmak isteyenler için Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri ve Mahalle Konaklarında kayıt noktaları oluşturuldu.

8 Nisan-6 Mayıs arasında gerçekleşecek kültür gezisine öğrenciler hafta içi, yetişkin ilçe sakinleri de hafta sonları olmak üzere iki grup şeklinde götürülecek.

Katılımcıların ziyaret sırasında yemek ve rehberlik hizmetleri de yine Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şimdiye kadar Bağcılar'dan 135 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini belirtti.

Manevi anlamda olgunlaşmaya vesile olan Çanakkale Şehitliği gezilerinin devam ettiğini ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

Bu yıl 15'incisi düzenleyeceğimiz gezide 11 bin hemşehrimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Hedefimiz, Bağcılar'da Çanakkale'yi görmeyen kimse kalmayıncaya kadar bu gezilerimize devam etmek. Özellikle yarınımız olan gençlerin, dünyada emsali olmayan zaferin yaşandığı yerleri görmesi, ecdadın adım attığı yerde yürümesi, bu zaferin öneminin daha iyi anlaşılması bakımından çok büyük önem taşıyor."