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11. Küresel Isınma Kurultayı kitaplaştırıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği 11. Küresel Isınma Kurultayı’nın kitabı yayımlandı.

11. Küresel Isınma Kurultayı kitaplaştırıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden (EGD) yapılan açıklamaya göre, global dünyanın önemli öncelikleri arasında yer alan çevre ve küresel ısınma sorununun, çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla geçen kasım ayında gerçekleştirilen 11. Küresel Isınma Kurultayı’nın 73 sayfadan oluşan kitabı yayımlandı.

Kitapta, toplumun tüm kesimlerinden katılan konuşmacıların ve programın forum bölümünde söz alan katılımcıların görüş, değerlendirme ve mesajları yer aldı. Teksan Jeneratör, Çevko ve Birleşik Metal İş’in katkılarıyla yayına hazırlanan kitap, küresel ısınmanın Türkiye ve dünyadaki etkileri ve acil alınması gereken tedbirler açısından "rehber" niteliği taşıyor. 

EGD Başkanı Celal Toprak, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirterek "11 yıldır düzenledikleri Küresel Isınma Kurultayları ile çevre sorunlarını gündemde tuttuklarını belirterek, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele, çevre konusundaki duyarlılığı daha üst noktaya çıkardı." ifadelerini kullandı.  

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