14 Türk Firması Teknoloji İhracatı için İngiltere Yolcusu

Ticaret Bakanlığı’nın Tekno-Hızlandırıcı İhracat Proje Desteği ile gerçekleştirilen programa bu yıl 14 Türk teknoloji firması dahil oldu. Teknoloji firmalarına bugüne dek globalde 4 kat ihracat artışı sağlayan programdan 9 yılda 213 firma faydalanırken, bu firmalardan 118’i ABD, 13’ü ise İngiltere sürecine dahil oldu.

Teknoloji firmalarının yereldeki başarısını global pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla İTÜ ARI Teknokent tarafından NBT Digital partnerliği ile yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında, 14 Türk teknoloji firması İngiltere pazarına açılacak. Teknoloji firmalarına bugüne dek globalde 4 kat ihracat artışı sağlayan program, bu yıl toplam 14 firmaya İngiltere pazarına giriş, yeni pazarda tutunma ve büyüme odağında destekler sunacak. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Ticaret Bakanlığı’nın Tekno-Hızlandırıcı İhracat Proje Desteği ile gerçekleştirdikleri programda uluslararası bağlantılara erişim, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatlarının yanı sıra eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru kişi/kurumlara erişim desteklerinin yer aldığını vurguladı.

213 firma Innogate Programından fayda sağladı

Geçen yıl gerçekleştirdikleri Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında 13 firmanın İngiltere pazarında potansiyel müşteriye erişim fırsatı yakaladığını söyleyen Prof. Dr. Attila Dikbaş, bu firmaların 60’tan fazla iş birliği gerçekleştirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Attila Dikbaş ayrıca, 2014 yılından bu yana uygulanan program sayesinde bugüne kadar 213 firmanın fayda sağladığını, bunlardan 118’inin ABD, 13’ünün ise İngiltere sürecine dahil olarak programın başarılı mezunlarından olduklarını vurguladı.

Innogate UK Programına Katılacak 14 Türk Teknoloji Firması:

Archi’s Academy: Teknoloji alanında gerçek iş tecrübesi edindiren yeni nesil online yazılım eğitim ve mentorluk platformu.

Fansupport: Dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu.

Florawise: Binaların ve sanayi tesislerinin net sıfır hedeflerine ulaşması için enerji verimliliği sağlayan teknolojiler üretir ve enerji verimliliği yatırımları yapar.

Kidolog: Psikoloji, çocuk gelişimi, emzirme danışmanlığı gibi 10 farklı kategoride 500'den uzmanla ebeveynlerin ve bireysel danışmanlık almak isteyen danışanları online ortamda buluşturan aile teknolojileri firması.

Medicasimple: Günde 10 dakika ayırarak kliniği doğru yönetmeye yardımcı olan platform.

Myth Ai: Yapay zekanın gücüyle, saniyeler içinde sadece birkaç tıklamayla profesyonel desen tasarımları yapmayı kolaylaştıran platform.

Peakup: Kurum ve kuruluşların insan kaynakları, IT, pazarlama gibi fonksiyonel birimlerini daha verimli hale dönüştürecek dijital iş çözümleri sunan platform.

Poilabs: Mekanlarını erişilebilir hale getirmek, daha iyi bir deneyim sunmak, müşteri davranışlarını anlamak ve müşterilerine doğru anda ulaşarak gelirlerini artırmak isteyen firmalar için kapsayıcı bir iç mekan konum platformu.

Sechard: Uzmanlara ihtiyaç duymadan güvenlik analizi ve bu doğrultudaki gerekli iyileştirmeleri yapabilen tam otomatik yazılım.

Sensemore: Döner ekipmanların beklenmedik arızalarını gerçekleşmeden 2-4 ay önce kök nedeni ile birlikte 15'ten fazla arızayı tespit eden uçtan uca makine sağlığı platformu.

Tahsilist: İşletmelerin cari alacaklarını zamanında ve sorunsuz tahsil etmesini sağlayan, alacak süreç otomasyonu.

Uniqgene: Kullanıcısına genetik profilini keşfetmesini sağlayıp daha etkili spor & beslenme programını oluşturmaya, kişiselleştirilmiş raporla potansiyeli en üst seviyeye taşımaya yardımcı olan platform.

Witwiser: Yükseköğrenim kurumları, sertifikasyon programları ve insan kaynakları profesyonelleri için çevrim içi değerlendirme aracı ve uzaktan denetim çözümü sunan platform.

Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı hakkında detaylı bilgi almak için www.innogate.org adresini ziyaret edebilirsiniz.