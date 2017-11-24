ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

HSK İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.

Muhabir: Aylin Sırıklı