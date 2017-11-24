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2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.
HSK İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.
Muhabir: Aylin Sırıklı

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