ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.
HSK İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.
Muhabir: Aylin Sırıklı
2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.
24 Kasım 2017 Cuma 21:42
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.