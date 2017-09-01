BATUM (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde, yedi ülkeninin temsilcilerinin yer aldığı ve Türkiye'den Arhavi Halk Dansları Topluluğu'nun katıldığı 2. Uluslararası Karadeniz Folklor Festivali başladı.

Batum'un Yaz Tiyatrosu Konser Salonunda düzenlenen açılışta Arhavi Halk Dansları Topluluğu diğer ülkelerin temsilcileriyle beraber sahnede yer aldı.

Arhavi Halk Dansları Topluluğu Direktörü Ersin Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifiyle Batum'a geldiklerini bildirdi.

Gürcistan'ın ev sahipliğinde yapılan festivale; Türkiye, İspanya, İtalya, Ukrayna, Polonya ve Ermenistan'dan katılımcılar yer alıyor.

Festival yarın sona erecek.