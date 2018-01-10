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2. Vefa Ödülleri verildi

- Törende, Türk-Yunan dostluğuna katkılarından dolayı Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu'ya plaket verildi

2. Vefa Ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nca "2. Vefa Ödülleri" töreni düzenlendi.
Esenyurt'ta bir otelde gerçekleştirilen programa, Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'li eski yöneticiler, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.
Törende, bazı parti üyeleri ile teşkilatta uzun yıllar çalışanlara plaket verildi.
Yorgo Papandreu'ya da Türk-Yunan dostluğuna katkılarından plaket takdim edildi. Papandreu, plaketini sanatçı Zülfü Livaneli'nin elinden aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, törendeki konuşmasında, Papandreu'ya Türk-Yunan dostluğuna katkı sunduğu için verilen plaketin önemli olduğunu söyledi.
Papandreu ise İngilizce olarak yaptığı teşekkür konuşmasında, Türk-Yunan dostluğunun artarak gelişmesinin bölge huzuruna yapacağı katkılara değindi.
Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Yunanistan Eski Başbakanı Ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo PapandreuCHP Beylikdüzü İlçe TeşkilatiCHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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