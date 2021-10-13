20 bini aşkın tasarımı ile sofra üstünü o belirliyor

Özgün tasarımları ve trend belirleyen koleksiyonlarıyla Türkiye’nin öncü porselen üreticilerinden Porland, endüstriyel mutfak sektörünün Avrupa’daki en büyük fuarı Host Milano 2021 Fuarı'na katılacak.

Göz alıcı tasarımları ile sektöründe fark yaratan Porland, 22 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, mutfak ekipman, masaüstü, cafe, restoran ve gıda sektörlerinden birçok profesyonel ile buluşacak.

İnovatif yaklaşımları ile ürettiği, çevreye duyarlı 20 bini aşkın tasarım çeşidiyle dört kıtada 30’dan fazla ülkeyi porselenle buluşturan Porland, Türkiye’de ve dünyada sofra üstü sunum trendlerini belirliyor. Porland, 22 - 26 Ekim 2021 tarihinde İtalya’da düzenlenecek Host Milano 2021 Fuarı'nda, Hall 9 – S11, S17, T12, T18’de dünya lideri sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek.

Yeni teknolojilerle geliştirilen sıra dışı tasarımlar

Türkiye’de ilk ve tek özel reçeteli Alumilite üretimi gerçekleştiren Porland, göz alıcı koleksiyonlarını fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. Gastronomi alanında öncü konumunu koruyarak hep daha iyiyi hedefleyen yaklaşımı ile inovatif çalışmalarını sürdüren Porland, fuarda en özel koleksiyonlarını sergileyecek.

Chopin, Christina Seasons, Cortot, Grazia Seasons, Pure Seasons, Iris Blue, Moss/Black Moss, Lykke gibi yeni teknolojilerle geliştirilen sıra dışı tasarımların yanında birçok prestijli ürünüyle donattığı standında gastronomi profesyonellerini ağırlayacak. Porland, hem gastronomi hem de perakende kesimine hizmet eden geniş yelpazedeki birbirinden farklı ürünlerini ve en beğenilen koleksiyonlarından oluşan örnekleri; yemek, catering, gıda, cafe, restoran ve mutfak başta olmak üzere dünyanın önde gelen markalarını ağırlayan Host Milano 2021’de katılımcıların beğenisine sunacak.