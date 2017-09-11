İSTANBUL (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından düzenlenen 20. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında Türk dünyasının tanınmış opera yıldızları İstanbul’da sahne aldı.

Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen konserde Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen sanatçılar, piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin opera aryalarından örnekler sundu.

Konserde, Türkiye'den Ali Murat Erengül, G. Puccini'nin "Tosca" Operasından "E luce van le Stelle" aryasını, Dilruba Akgün, C. Gound’un "Romeo ve Juliet" Operasından Juliet'in aryası "Je veux vivre"yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Laden İnce, W.A. Mozart'ın "Sihirli Flüt" Operasından Gece Kraliçesi'nin aryasını, Azerbaycan'dan Çınara Şirinova,C. Saint-Seans "Samson et Dalila" Operasından Dalila'nın aryasını, Kazakistan'dan Jupar Gabdullina, G. Pucci’nin "Tosca" Operasından Tosca'nın aryasını, İlyas Artagaliyev, G. Verdi'nin "I Vespri Siciiani" Operasından Giovanni da Procida'nın aryasını, Kırgızistan'dan Elnura Samarbekova ise G. Verdi'nin "La Traviata" Operasından Violetta'nın aryasını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Emek Sanat Kültür Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı, TÜRKSOY'un etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

TÜRKSOY'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli kuruluşlarından biri olduğunu dile getiren Buharalı, bu tür etkinliklerin Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin kültürel ve sanatsal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Konsere, TÜRKSOY'un "Masterclass" uygulaması kapsamında bu sene eğitim veren ünlü İtalyan opera sanatçısı Fiorenza Cedolins de katıldı.

20. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, 13 Eylül Çarşamba akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bellapais Manastırı’nda yapılacak konser ile tamamlanacak.

