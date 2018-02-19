2018'in en etik şirketi

L’Oréal’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean Paul Agon konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bir şirketin başarısı sadece finansal performansı ile ölçülemez. L’Oréal her zaman etik olmayı stratejisinin ve günlük hayatının kalbine koymuş, erdemli ve sorumlu bir şirket olmak hedefiyle çalışmaktadır. Ethisphere tarafından bu ünvanı almak bizim için gurur verici diye konuştu.



L’Oréal’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grup Etik Direktörü Emmanuel Luli ise, artık şirketlerde etik ve dürüstlük kültürünün en önemli konulardan biri haline geldiğini, etik’in ölçü biriminin güven ve sürdürülebilir gelişim olduğunu, L’Oréal’in temel etik ilkelerinin; dürüstlük, saygı, cesaret ve şeffaflıktan oluştuğunu ifade etti.



2018 yılında, 23 ülkede 57 farklı sektörden 135 firma bu unvan ile onurlandırıldı. Bı yılın ünvan sahiplerinin ortak paydası arasında; etik kültürünü geliştirmek ve ölçümlemek, seffaflık, çeşitlilik ve kapsayıcılık yer alıyor



Ethisphere Enstitüsü CEO’su Timothy Erblich; “2017’den bu yana dünyada bu konuda söylemler çok değişti. Sesimiz daha güçlü çıkmaya başladı. Eskiden ortak hukuk kuralları ile hareket eden global şirketler, artık insanların yaşam şartlarını geliştirmek için öncülük ediyorlar. Bu yıl şirketler bunu güçlü bir şekilde sahiplendiler. Dünyanın en etik şirketleri özellikle liderlikte örnek oldular. Tüm L’Oréal çalışanlarını 9. kez bu ünvanı aldıkları için tebrik ederim. Bu çok önemli bir başarı” dedi.



L’Oréal Türkiye Hakkında

Dünyanın 1 numaralı güzellik şirketi L’Oréal Grubu bünyesinde 1980'li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye, kadın ve erkeklerin tüm güzellik ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunuyor. L’Oréal’in küresel büyüme için belirlediği ‘bir milyar yeni müşteri’ hedefine en çok katkıyı sağlayan ülkeler arasında yer alan ve kendi bölgesi olan Doğu Avrupa’da stratejik bir konuma sahip L’Oréal Türkiye, faaliyet alanlarında pazarın genel büyümesinin üzerinde bir performans gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 'Herkes için güzellik' misyonunu sahiplenen L'Oréal Türkiye, globaldeki asırlık bilgi ve deneyimini “Tüketici Ürünleri”, “Lüks Ürünler”, “Profesyonel Ürünler” ve “Aktif Kozmetik” bölümleri ile tek bir çatı altında sunuyor. Türkiye'de bulunan 22 markası ve 1 fabrikasıyla yerel markalara da yatırım yaparak sektöre ve ekonomiye daha fazla değer katıyor. L'Oréal Türkiye tutku, yenilikçilik, girişimcilik, açık fikirlilik, mükemmeliyet arayışı ve sorumluluk bilincinden oluşan değerleri ve güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısıyla Türkiye’de de herkes için güzellik demeye devam ediyor.