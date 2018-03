2018 talebin teşvik edildiği bir yıl olacak

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2018'in ekonomide talebin teşvik edildiği bir yıl olacağını belirterek, "Hükümet, ÖTV limitlerinde çok güzel değişiklikler yaparak sektör dostu olduğunu gösterdi. MTV konusunda da aracın değeriyle ilişkilendirerek daha hakkaniyetli bir sistem oluşturdu." dedi.

Berk Çağdaş, yeni Dacia Duster'ın lansmanında yaptığı konuşmada, 2017'nin Dacia adına iyi geçtiğini belirterek, Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptıklarını, diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettiklerini ve marka sıralamasında 2 basamak birden yükselerek 6'ıncı sırada yer aldıklarını söyledi.

Dacia’nın Duster ile Türkiye'de son 5 yılın 4x4 otomobil lideri olduğunu aktaran Çağdaş, elde ettikleri satış performansıyla Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia'nın en büyük 5'inci pazarı olarak konumlandıklarını ifade etti.

Çağdaş, marka olarak çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyatla müşterileriyle buluşturduklarını aktararak, "Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan yeni Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz." diye konuştu.



- "Duster'a binip de keyif almayacak bir insan olamaz"



Renault Grubu'nun Dacia markasını bütün dünyada motive ettiğini, Türkiye'de de kendilerinin çok sevdiğini anlatan Çağdaş, markanın fayda-maliyet oranı en yüksek araç grubunda olduğunu söyledi.

Dacia ile bütün segmentlerde hem teknolojiyi hem kaliteyi hem konforu en uygun fiyatla tüketiciye sunduklarını dile getiren Çağdaş, "Dacia çok önem verdiğimiz ve geleceğine güvendiğimiz bir marka. Duster bu markanın omurgasını teşkil ediyor. Bugüne kadar dünyada 2,3 milyon, Türkiye'de 93 bin adet satıldı. Bu model sayesinde Türkiye'de 2017 yılında bu modelin ivmesiyle diğer Dacia modellerini de satarak 12 ilde birinci olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de araç sahipliğinin hala çok düşük olduğuna işaret eden Çağdaş, doyurulması gereken araç talebi düşünüldüğünde Dacia'nın çok önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikleri taşıdığını dile getirdi.

Çağdaş, Duster'ın da çok inandığı bir model olduğunu belirterek, DNA'sı aynı kalmak şartıyla dış tasarımında ciddi bir değişim yaşanan araçın, ses yalıtımından teknolojik özelliklere, malzeme kalitesinden sürüş konforuna kadar tüketicinin istediği özellikleri içerdiğini ifade etti.

Berk Çağdaş, "Bana göre Türkiye'de Duster'a binip de keyif almayacak, bir 4X4, bir 4X2 SUV'den beklentilerini karşılayamayacak bir insan olamaz. Bu anlamda bizim çok büyük gelecek beklediğimiz bir model." yorumunu yaptı.



- "Ulaşılabilir fiyatlarla sunulması Dacia'yı güçlü kılıyor"



Bu modelde dijitalleşen teknolojileri satın alma gücü ile bir araya getirdiklerini anlatan Çağdaş, şunları kaydetti:

"İlk defa bu markamızda e-ticarete başlıyoruz. 100 araçla bir pilot çalışma yapıyoruz. 100 müşterimiz bu aracı internet ortamından siparişle aracı konfigüre edip teslim alacak. Bu araç piyasaya 1 Mart'ta çıkacak ama bu tarihten önce müşterilerimize internetten sipariş ettikleri araçlarını İstanbul Park'ta teslim edeceğiz. Türkiye'de otomotiv anlamında özelleşen ilk uygulamalardan biri olduğunu düşünüyorum. Buradan bir başarı bekliyoruz. Bunun diğer marka ve modelleri içinde gelişeceğini düşünüyoruz."

Berk Çağdaş, geçen sene 48 binden fazla araç sattıkları bilgisini vererek, bunun kendilerini Dacia dünyasında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ardından 5'inci konumuna çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin Dacia dünyasında talebin oluştuğu önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Her türlü teknolojiyi barındıran, her türlü zevke hitap eden aracın ulaşılabilir fiyatlarla sunulması Dacia'yı güçlü kılıyor. Zaten Türkiye’de 5 yıldır 4X4'te lideriz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Hedef, 'love' marka haline getirmek"



Türkiye'de C-SUV segmentinin büyüdüğüne dikkati çeken Çağdaş, bu segmentte de 4X4'ün maliyet olarak bir miktar daha yüksek olmasından dolayı 4X2'nin önde gittiğini aktardı.

Çağdaş, Türkiye'de araç satışlarını artırarak toplam pazarda lider olduklarını, bunu sadece araç satarak değil, müşteri memnuniyetini yukarı çekerek, kalite ve imajı yükselterek, bayi karlılığını artırarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Berk Çağdaş, şöyle devam etti:

"Renault ve Dacia ayırmadan söylüyorum; benim kişisel hedeflerimden biri bu markayı bir 'love' marka haline getirmek. 50 yıldır Türkiye'de olan, her üç aileden birinin hayatına giren bir marka. Bugün 'love' marka olamadıksa suçunu biz kendimizde arayalım. Biz şimdi yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir perspektifle tamamen müşteriyi ön planda tutarak, iş ortaklarımızın karlılığını ve tatminini artırarak bunu yapmak istiyoruz. 2017 bizim için bir başlangıçtı. Bir noktaya gelmek zordur, orada durmak daha zordur. Biz şimdi daha zor olan kısmı yapacağız, sürdürülebilir olacağız. O bakımdan bugün Dacia'nın Duster modeli ile olur, yarın Renault'nun Koleos ya da yeni Clio modeli ile olur. Bu pazarda çok güçlü bir şekilde sürdürülebilir olmak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz."

Çağdaş, Türkiye'de bütün markaların fiyat-maliyet rasyosuyla hitap ettiği bir kitle olduğunu belirterek, "Benim inancıma göre fark, müşteriye nasıl davrandığınızda ortaya çıkıyor. Bu anlamda müşteri memnuniyetine yönelik yeni sürprizlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.



- "Hurda teşvikinin talebe katkısı yüzde 5'in üzerinde olur"



Çağdaş, hükümetin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) limitlerinde çok güzel değişiklikler yaparak sektör dostu olduğunu gösterdiğini, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) konusunda da aracın değeriyle ilişkilendirerek daha hakkaniyetli bir sistem oluşturduğunu dile getirdi.

Berk Çağdaş, şunları söyledi:

"Biz 2018'de 2017'ye benzer bir talep olacağını bekliyoruz. 2017'de ben şahsen bir düzeltme hareketi, yani talebin yüzde 10 daralmasını bekliyordum. Bunun nedeni de 2016'nın son 3 ayında ÖTV söylentileri ve beklentileri sebebiyle talebin öne çekilmesiydi. 2016 yılında normalde olması gereken pazar 850-880 bin civarındaydı ama 983 bin gerçekleşti. 2017'de bunun düzeltmesini görülebilirdi. 2017 ayrıca yüksek parite hareketi de görüldüğü ama kur salınımlarının fiyatlara daha gecikmeli yansıdığı bir dönemdi. Bir de 2017, özellikle ticari filoların 2-3 yılda bir yapılan değişim dönemine denk gelmişti. Bu dinamiklerle sektör sadece yüzde 3 daraldı. Halbuki yüzde 10 daralsaydı da normal derdim, bir otomotivci olarak.

2018'de bu noktada bir talebin olmasını beklemek normal. Çünkü bölge ülkelerine yönelik birtakım kaygılar var. İnsanların önemli bir kısmı bekleyip görmek istiyor. Ama diğer taraftan da 2018 bir anlamda ekonomide talebin teşvik edildiği bir yıl olacak. Özellikle KOBİ'ler tarafından. 2017 yılında KOBİ'lere verilen teşvikler sayesinde KOBİ'lerde üretim artışı yaşandı, üretim taleplerinde bir kesinti olmadı. Bu da hafif ticari araç satışlarını yüzde 3 büyüttü. Bunun tetikleyici faktörü KOBİ'lerdir."

Çağdaş, 2018 yılında 900 bin civarında bir pazar beklentileri olduğunu söyledi.

Hurda teşvikine yönelik bir soru üzerine Çağdaş, "Yaklaşık 10 yıl önce de bir hurda teşviki uygulanmıştı. Bunun talep üzerindeki etkisi yüzde 12-13 civarında olmuştu. Yine bu kadar olur mu görmek lazım ama muhakkak yüzde 5'in üzerinde bir katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle Anadolu'da çok fazla yaşlı araç var. Kendi markamızdan örnek verecek olursam, Renault Toros Anadolu'da bazı bölgelerde hala gözde bir model, 15-16 milyar liraya satılıyor." yanıtını verdi.

Çağdaş, ÖTV ve MTV'deki sınır değişimlerinin, fiyatlar üzerinde kur sabit kaldığı takdirde yüzde 3 ila yüzde 6 civarında etkisi olabileceğini, kur artışının yüksek olması durumunda ise bu etkinin azalacağını dile getirdi.



- Yeni Duster 70 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak



1 Mart 2018'de satışa sunulacak yeni Dacia Duster'ın 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor.

Otomobilin ekipmanları arasında otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360 derece kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi yer alıyor.

İkisi dizel, ikisi benzinli olmak üzere dört motor seçeneği olan yeni Duster, online ortamdan da satışa çıkarılıyor. Bu ortamdan 100 müşteriye otomobili pazara sunulmadan alma imkanı tanınıyor.

Otomobil, 2017'de Türkiye'de 16 bin 970 adet ile beşinci senesinde en çok satılan 4x4 modeli unvanını elde etmişti. Yeni Duster 70 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.