DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bıçak ustalarının hünerlerini sergilediği "22. Yatağan Bıçakçılık Festivali" başladı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi'nde etkinlik kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Festival alanında konuşan Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, Yatağan'ın Türk kültüründe önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, "Yatağanımızın bu özelliğini festivaller ve şenliklerle tanıtmaya çalışıyoruz. Bu festivali bugünlere getirenlere çok teşekkür ederim. Festivaller tanıtımın yanında bir eğlence olarak yapılıyor. Festivallerin hedefi tanıtım olmalıdır." dedi.

Kobaş, ilçede 3 gün önce etkili olan şiddetli yağışın izlerinin silinmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve diğer yetkililer katıldı.

Konuşmanın ardından katılımcılar, sembolik olarak demir dövdü, alanda kurulan stantları gezdi.

Festival kapsamında konserler düzenlenecek, bıçak ve çakı yarışmaları gerçekleştirilecek.