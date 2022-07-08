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230 bin yolcu seyahat edecek yeni bir rekor kıracak

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı arefesi olan 8 Temmuz gününde gerçekleşecek olan 1422 uçuş ile toplamda yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

230 bin yolcu seyahat edecek yeni bir rekor kıracak

Pandeminin ardından İGA İstanbul Havalimanı, 2019 yolcu ve uçuş hacimlerine ulaşmak açısından önemli bir adımı daha gerisinde bırakıyor. 8 Temmuz itibariyle İGA, açılışından bugüne kadarki en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıyor.

İGA İstanbul Havalimanı’nda bugün, İGA’nın açılışından bu yana günlük gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekora ulaşılıyor. İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı arefesi olan 8 Temmuz gününde gerçekleşecek olan 1422 uçuş ile toplamda yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

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İstanbul Havalimanı’ndaİGAİGA İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN YENİ BİR REKOR
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