İzmir Depremi'nin yaraları sarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sağuklar va yağışlar bastırmadan yaraların sarılacağını açıklamasının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum açıkladı. Bakan Murat Kurum, İzmir depremi sonrası vatandaşlara verilecek deprem yardımlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak" dedi. Kurum ayrıca, "Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" açıklamasında bulundu.