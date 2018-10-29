İSTANBUL (AA) - Michelin'den yapılan açıklamada, sürdürülebilir çevre için diş derinliği yasal sınır olan 1,6 mm’ye gelene kadar lastiklerin kullanılması önerildi.

Michelin'den 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, lastiklerin diş derinliğinin yasal sınırından önce değiştirilmesinin çevreye olumsuz etki ettiği gibi tüketiciler için de maliyetleri artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Sürdürülebilir çevre için diş derinliği yasal sınır olan 1,6 mm’ye gelene kadar lastiklerinizi kullanın." denildi.

Araştırmalara göre lastiklerin erken değiştirilmesinin sadece Avrupa’da bir yılda 128 milyon, bütün dünyada ise 400 milyon ek lastiğin tüketilmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, çevreye etkileri incelendiğinde ise Avrupa’da erken değiştirilen lastiklerin 5 bin 700 hektar alandaki kauçuk ormanının tahribine yol açtığı, ayrıca her yıl 9 milyon ton karbondioksit emisyonunun ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham madde için ise yılda 1 milyon ton israf oluşarak atıkları yüzde 35 artırıyor. Lastiklerin tamamen aşınmadan değiştirilmesi tüketicilerin cebini de doğrudan ilgilendiriyor. Araştırmalara göre, erken lastik değişimi, sadece bir yıl içerisinde Avrupa’da 6 milyar avro ekstra maliyet anlamına geliyor. 1.6 mm’den önce değiştirilen lastiklerin ömrünün dörtte birinin israf edilirken, her 2 yılda bir lastikten zarar ediliyor.

Yasal diş limitinde çıkarılan lastiğin yuvarlanma basıncı, yeni lastiğin yüzde 80’ine denk geliyor. Diş derinliği azaldıkça aracın yakıt ekonomisi de iyileşiyor. Beş dolu depodan biri, sadece lastiklerinin yuvarlanma direncinin üstesinden gelmek için kullanılıyor. Dolayısıyla lastiği yasal diş aşınma limitine gelinceye kadar araçta tutmak, yakıt yönünden verimlilik süresini artırıyor, yakıt maliyetini azaltıyor."