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"32 bin yeni sağlık personeli alacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz" dedi. Bakan Koca, "Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"32 bin yeni sağlık personeli alacağız"
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Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantı sona erdi. Toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında tanık olan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.

Dün itibariyle toplam test sayısı 20 bin 345'ti, tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Her biri ileri yaşlardaydı ve kovid19'a eşlik eden başka hastalıkları da bulunuyordu. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok.

32 bin sağlık personeli alınacak 

Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.

"Yerli solunum cihazı üretimi başlıyor"

Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara Bakanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.

İyileşen vakalarımız var ama biliyorsunuz 14 gün zaman geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde onları da açıklayacağız.

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Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüsüYerli Solunum CihazıYeni Tip KoronavirüsKovid19
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