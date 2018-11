40. İstanbul Maratonu yarın koşulacak Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyon, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" sloganıyla 5 kategoride gerçekleştirilecek - Maraton, 15 kilometre ve 10 kilometre koşulara yaklaşık 30 bin, 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bine yakın kişi katılacak - Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 55 elit atlet mücadele edecek





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 40. İstanbul Maratonu yarın koşulacak.

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.



- 130 bin kişi koşacak







Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 130 bin kişi katılacak.

Yaklaşık 30 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.



- 55 elit atlet katılacak



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atletin koşacağı bildirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelecek elit atletler, maratonda ter dökecek.

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nu 2016 birinci bitiren Kenya asıllı Azerbaycanlı Evans Kiplagat ile geçen yılın kazananı Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich'ın yanı sıra bu sezon 2 saat 10 dakikanın altında koşan Kenyalı Marius Kimutai ile en iyi derecesini 2.04.50 ile yapan Etiyopyalı Getu Feleke yarışın favorileri arasında yer alıyor.

Kadınlarda ise geçen yıl İstanbul Maratonu'nu rekorunu kıran Kenyalı Ruth Chepngetich ile bu yıl Prag Maratonu'nu kazanan Kenyalı Bornes Kitur'un yanı sıra milli atlet Elvan Abeylegesse de mücadele edecek.



- Parkurlar



Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.30'da başlayacak 10 kilometre koşusunda ise atletler yine köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Öte yandan 42 kilometrelik tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45'te verilecek.



- Ödül 334 bin dolar



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.

Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.



- Ölçümleri Spor İstanbul yapacak



Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun zaman ölçümlerini Spor İstanbul ekipleri gerçekleştirecek.

Yaklaşık 10 bin görevli ve gönüllünün çalışacağı organizasyonda Spor İstanbul bünyesinde kurulan "Spor İstanbul Timing Ekibi" çip kontrollerini ve zamanlama ölçümlerini yapacak.



- Mobil tavşan atlet uygulaması



İstanbul Maratonu'nda koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren mobil tavşan atlet uygulaması kullanılacak.

Maratonda yer alacak elit atletlerin hedef koşu derecelerinin yarış öncesinde yükleneceği sistem araçları, sporcuların önünde ilerleyecek. Atletler, her kilometredeki derecelerini bu araçtan görebilecek.

Kendi performansını ile hedeflediği sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduğunu gören sporcular, temposunu düzenleme imkanına sahip olacak.

Öte yandan Vodafone 40. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca vatandaşların halk koşusuna motosiklet, bisiklet, kaykay, paten gibi tekerlekli araçlarla katılmalarına izin verilmeyecek.