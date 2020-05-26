40 milyon sağlık çalışanı G-20 liderlerine seslendi!

Mektup, 40 milyon sağlık çalışanının temsil edildiği, dünya çapında 200’den fazla tıbbi dernek ve kuruluş tarafından imzalandı. Hükümetlerin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açıkladıkları toparlanma paketlerinin merkezine halk sağlığının koyulması için çağrıda bulunan sağlıkçılar, hükümetlerden halk sağlığı, temiz hava, temiz su ve istikrarlı iklim koşullarına yapılacak yatırımlara öncelik vermelerini talep ediyor.

Mektup Türkiye’den de Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’na ek olarak onlarca sağlık çalışanı tarafından imzalandı.

Mektupta hükümetlerden, hali hazırda değerlendirilmekte olan ekonomik teşvik paketlerinde, halk sağlığı, temiz hava, temiz su ve istikrarlı iklim koşullarına yapılacak yatırımları öncelik vermeleri talep ediliyor. Bu yatırımların; gelecekte oluşabilecek küresel salgınlara karşı direnci artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir istihdam olanakları oluşmasını sağlayacağı söyleniyor.

Sağlık çalışanları mektupta, G-20 ülkelerinin liderlerinin, teşvik paketlerini geliştirme süreçlerine tıp ve bilim dünyasını dahil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Teşvik kararlarının ve alınan önlemlerin, kısa ve uzun vadede halk sağlığını ne şekilde etkileyeceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel değerlendirmeleri göz önünde bulundurması gerektiğini açıklıyorlar.

Yayınlanan mektupta, “Koronavirüs salgını doktorları, hemşireleri ve sağlık uzmanlarını onlarca yıldır görülmemiş seviyede ölüm, hastalık ve psikolojik baskıya maruz bıraktı. Gelecekte oluşabilecek küresel salgınlarla mücadele için halk sağlığına ve çevre yönetimine yatırım yapılması, yaşanan acının kısmen azaltılmasına yardımcı olabilir” deniyor.

Sağlık çalışanları, liderleri bu hatalardan ders almaya ve dünyayı daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı hale getirecek adımlar atmaya çağırıyor. Hükümetler, önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde, hangi alanlara ne miktarda yatırım sağlanacağını belirleyerek belirtilen dönüşümü gerçekleştirme gücüne sahipler. Bu yıl gerçekleşecek uluslararası zirveler (10 Haziran’da gerçekleşecek G-7 Zirvesi, 18-19 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Toplantısı, 16-18 Ekim’deki IMF-Dünya Bankası Toplantısı ve 21-22 Kasım’da gerçekleşecek G-20 Zirvesi), dünya liderlerine, ekonomik toparlanma programlarının, halk sağlığı üzerine inşa edilmesi için birlikte hareket etme fırsatı veriyor.

Sağlık çalışanları, koronavirüs salgının yarattığı krizin, insan sağlığında oluşan her tehdidin ekonomiye zarar verdiğini bir kez daha ortaya çıkardığını söylüyor.

Sağlık uzmanlarının temel talebi, koronavirüs salgını sonrası dönemi inşa ederken, bilim temelli bir yaklaşımla sağlığı önceliklendiren ekonomik toparlanma sürecinin gerçekleşmesi. Bu toparlanma programlarının, hem akciğer, kalp ve diğer organları zayıflatan hava kirliliğini önlemeye yönelik olması hem de kuraklığa, aşırı sıcaklığa, sele, yangına ve hayatı tehdit eden yıkımlara neden olan emisyon artışında önemli ölçüde azaltım sağlaması gerekiyor. Toparlanmanın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi, hükümetlerin sürdürülebilir ve yenilikçi sanayilere, iş kollarına, gıda üretimine ve tedarik zincirlerine yatırım yapmasını gerektiriyor. Sağlık uzmanları, bu dönüşümün gerçekleşmesiyle, liderlerin sağlıklı beslenme, yenilenebilir enerji, yürüyüş, bisiklet ve sıfır emisyonlu toplu taşıma ile doğanın radikal şekilde yenilenmesini teşvik eden yatırımların yanı sıra insanların, ekonominin ve gezegenin sağlığını destekleyen diğer olumlu değişikliklere yol açacağını belirtiyor.

Hükümetlerin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı ekonomik toparlanma süreçleri ile alakalı Dünya Tıp Birliği Başkanı Miguel R. Jorge, “Sağlık sektörü çalışanları, bu krizde ön saflarda yer aldı ve harekete geçmekte geç kalındığı için çok fazla yaşam kaybına şahit oluyoruz. Artık yaşamı sağlıkla idame ettirmenin gezegenin sağlığına bağlı olduğunu her zamankinden daha açık şekilde görüyoruz. Toparlanma sürecine girerken, bizleri daha fazla zarar görmekten koruyan bir sistemi inşa etmemiz gerektiğini görmezden gelemeyiz. Bu sebeple hükümetlerin, kurtarma paketlerini değerlendirirken halk sağlığını dikkate almaları önem arz ediyor. Kapsamlı bir yaklaşımla hazırlanacak sağlıklı ve yeşil bir toparlanmaya hemen şimdi ihtiyaç duyuyoruz” diyor.