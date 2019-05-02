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4500 katılımcı TOBB başkanının konuşmasını bekliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 75'inci Mali genel kuruluna katılan herkes, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapacağı konuşmayı bekliyor.

4500 katılımcı TOBB başkanının konuşmasını bekliyor
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"TOBB: Birliğimiz ebedi, gündem ekonomi" gündemli olarak toplanan genel kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işinsanlarına bir konuşma yapacak.

Genel kurula oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 bin işinsanı katıldı.

Genel Kurul dün 13.00’de Anıtkabir ziyareti ile başladı.16.00’da da 75. genel kurul hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni yapıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
75inci Mali Genel KuruluTOBB
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