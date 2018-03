5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlanacak

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'de 10 yılda 7 milyonu aşan oranda istihdam artışı sağlandığını, bunun da 3,5 milyonunu kadınların oluşturduğunu belirterek, "Tüm Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesine baktığımız zaman onların yaratmış olduğu toplam istihdama eş değer bir kadın istihdamını Türkiye olarak tek başımıza gerçekleştirmişiz. İnşallah bunu daha fazla artıracağız." dedi.

Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sarıeroğlu, hafta boyunca gündeme getirilen tüm konuların, talep ve beklentilerin kadınlarla ilgili konularda zihinsel dönüşüm sürecine ve farkındalık artışına katkı sağlamasını diledi.

Kadınlara yönelik çalışmalarını artarak sürdüreceklerini belirten Sarıeroğlu, AK Parti olarak 15 yıldır kadın odaklı meselelere büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, verilen teşvikler ve yapılan yasal düzenlemeleri anımsatarak, kadın odaklı meselelerde ilerleme sağlamak, bunun uygulamaya yansıması için paydaşlarla iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Oluşturdukları platformlar ve kurullarla ortak akıl ve diyalogla çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Biz, kadın güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Kadınlar mutlu olursa, umutlu olursa bunun tüm Türkiye'ye yayılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü olmasının sadece ülkemiz kadınları için değil tüm dünyadaki, mazlum, mağdur coğrafyalardaki tüm kadınlar için de umut ve ışık olacağına inanıyoruz. Bu alanda azmimiz, inancımız, kararlılığımız da daim, bu konuda çalışmalarımıza güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde yer aldığına işaret eden Sarıeroğlu, özel sektörde de yönetim kademesindeki kadın sayısının arttığını söyledi.

- "Kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışan oranımız var"

Siyasette, parlamento ve yerel meclislerde kadın temsil oranındaki yükselişe dikkati çeken Sarıeroğlu, "Şu anda kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışan oranımız var. İnşallah bunu yönetim kademelerine de yansıtmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak son dönemde odaklandıkları temel meselenin "istihdam" olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen yıl Milli İstihdam Seferberliği yürüttüklerini ve 1,5 milyon ek istihdam sağlandıklarını söyledi.

Teşviklere ilişkin paketin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarıeroğlu, "Yenilikçi ve sektördeki bütün paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda edindiğimiz geri bildirimleri dikkate alarak hazırladığımız bu teşviklerin miktarını bugüne kadar asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyorduk, artık prime esas kazanç üzerinden veriyoruz. 883 lira ile 2 bin 240 lira arasında değişen oranlarda prim desteklerimiz olacak. Yine burada kadınlarımız için özel bir düzenleme gerçekleştirdik. 2020 yılında kadar sürecek teşviklerimizde bir yıllık, bir yıllık gerçekleştirecektik ancak kadın istihdamı olduğu takdirde 18 ay süreyle iş yerlerimizi, işverenlerimizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, kadınların iş hayatına girişlerinde ve devamlarında karşı karşıya kaldıkları engelleri ortadan kaldırmak için izin süreleri, doğum izinleri gibi politikaları da 15 yılda devreye soktuklarını hatırlattı.

- Kreş ve çocuk bakım hizmetine vergi desteği

Paketin içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, önerdikleri düzenlemelerin de yer aldığını dile getiren Sarıeroğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Özellikle çocuk bakım yükümlülüğü konusunda gerçekten önemli, yıllardır sektörler tarafından, iş dünyamız tarafından da talep edilen düzenlememiz hayata geçecek. Kreş, çocuk bakım hizmeti konusunda bir vergi desteğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatında aktif yer almasının bilgi ve niteliklerinin artırılmasından geçtiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, kadınların mesleki beceri ve niteliklerini artırmak için mesleki eğitim fırsatlarından daha güçlü faydalanmalarının önemine işaret etti.

Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda İŞKUR olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımıza katılan kadınlarımıza 400 liralık bir çocuk bakım desteğini bundan sonra vermeye başlayacağız. Bu destekle birlikte İŞKUR'dan çok güçlü şekilde faydalanan kadınlarımızın daha fazla faydalanmasını sağlamış olacağız. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 33,8 seviyesine ulaşmasının, istihdam oranlarının yüzde 29,3 seviyesine ulaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını yüzde 41 seviyesine ulaştırmak."

Sarıeroğlu, enerji ve madencilik sektöründe büyük bir atılım yaşandığını vurgulayarak, bu sektörleri istihdam konusunda ivme sağlayacak alanlar olarak değerlendirdiklerini aktardı.

- "İlk iş birliği anlaşması Shell ile"

Bugün gerçekleştirilen projenin bu kapsamda önemli olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, istihdamla ilgili ilk iş birliği anlaşmasını Shell'le gerçekleştirdiklerini ve bunları yaygınlaştırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Nitelikli eleman konusunda işverenlerden bildirimler aldıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Artık biz kamu olarak, tek başına mesleki eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğiz. İşverenlerimizin ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda, özel sektörle oluşturduğumuz özel bir ortaklıkla iş birliğimizi gerçekleştirerek bu mesleki eğitim kurslarımızı düzenleyeceğiz ve bunun daha güçlü bir etki sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bunun ilkini TOBB ile imzaladıklarını ve bunu diğer çatı örgütlerle de yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, milli istihdam seferberliğindeki artı 2 istihdam hedefini de gerçekleştireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kamu istihdam kurumun daha proaktif hale gelmesi için de önemli adımlar attıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Sadece iş başı eğitim programlarımızdan son 10 yıl içerisinde bir milyon kişi faydalanmış, bu bir milyon kişinin 297 binini 2017 'de gerçekleştirmişiz. 1 milyon kişinin 440 binini kadınlar oluşturmuş ve 2017 yılında da iş başı eğitim programlarımızdan 151 bin kadın faydalanmış. Mesleki eğitim kurslarımızı gerçekleştirmeye başladığımız 2009 yılından itibaren 1 milyon 430 bin kişiyi mesleki eğitim kurslarımızdan faydalandırmışız. 2017'de 117 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarımızdan faydalanmış bunun 81 bini kadınlardan oluşuyor. Toplamda bir milyon 430 bin vatandaşımızın yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Şu anda kadınların aktif iş gücü programlarımıza ilgi ve alakası çok üst seviyede, inşallah ortaya koyduğumuz yeni uygulamalarla bunların daha yüksek seviyelere geleceğine inanıyoruz."

- "Son 10 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldı"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin istihdam konusunda son 10 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Ülkemizde 10 yılda iş gücüne katılım oranı 8 milyonun üzerinde. Bir artış söz konusu. Bunun yarısı kadınlardan oluşuyor. 7 milyonu aşan oranda istihdam artışı sağlamış durumdayız. Bunun da 3,5 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Tüm Avrupa Birliğinin 28 üye ülkesine baktığımız zaman onların yaratmış olduğu toplam istihdama eş değer bir kadın istihdamını Türkiye olarak tek başımıza gerçekleştirmişiz. İnşallah bunu daha fazla artıracağız." dedi.

Bugün itibarıyla kadın oranlarına bakıp, sene sonunda değerlendirme yapacaklarına işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın yanındayız. Söz konusu istihdam olduğunda her konuda kolaylaştırıcı bir bakış açısına sahibiz. Arka arkaya Mecliste reform niteliğinde paketlerimizi geçiriyoruz. Şu anda da istihdam teşviklerinin yer aldığı paketimiz sektörlerimiz, iş dünyamız açısından gerçekten cesaret verici ve istihdam konusunda önlerini açıcı nitelikte diye inanıyoruz. Bu teşviklerle, ekonomi alanında atacağımız diğer adımlarla birlikte ülkemizin büyümesine kalkınmasına katkı sağlamakla birlikte aynı oranda istihdam artışlarına da ulaşacağız diye inanıyoruz. Bu konuda adımlarımız, atılımlarımız devam edecek."

Bugün başlangıcını yaptıkları projenin tüm iş yerlerine örnek olması temennisinde bulunan Sarıeroğlu, kadınların olmadığı hiçbir alanda başarının tam olamayacağını söyledi.

-" Söz konusu kadınsa siyaset üstü bakış açısına sahibiz"

Söz konusu kadın olduğunda her konuda siyaset üstü bir bakış açısına sahip olduklarını aktaran Sarıeroğlu, bu konuda adım atmak isteyen tüm kesimlerle birlikte çalışma kültürünü geliştirerek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sarıeroğlu, "Türkiye'nin kadınları güçlü kadınlar. Güçlü kadınlar olarak onları her sürece dahil ederek, Türkiye'nin de daha güçlü olmasını sağlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'na kadınlar için dikilen bin fidanın belgesini takdim etti.

Tören sonunda katılımcılar fotoğraf çektirdi.