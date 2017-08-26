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50. Balkan Yelken Şampiyonası'na doğru

- Şampiyonaya Türkiye dahil 8 ülkeden 200 yelkenci katılacak - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat: - "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Balkan ülkelerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız"

50. Balkan Yelken Şampiyonası'na doğru

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türkiye Yelken Federasyonu ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde 50. Balkan Yelken Şampiyonası düzenlenecek.
5-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, İtalya, Karadağ ve Sırbistan'dan sporcuların katılacağı şampiyonada, optimist, laser 4.7, laser radial, laser standart ve 420 sınıflarında 200 sporcu mücadele edecek.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine, şampiyona için tüm hazırlıkları tamamladıklarını anlattı.
İlk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Eşkinat, "Elbette bunun kökeninde 3 yıldır düzenli olarak yaptığımız Rodosto Cup Yelken Yarışları var. Son derece başarılı geçen bu yarışlar, organizasyondaki düzgünlük, federasyonun da dikkatini çekmiş. Uluslararası federasyonun böyle bir görevi Süleymanpaşa'ya vermelerinden çok mutluyuz." diye konuştu.
Yarışların Balkan halkları arasındaki dayanışmayı ve dostluğu daha da geliştireceğini ifade eden Eşkinat, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Balkan ülkelerini burada ağırlamanın ve ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Umarım çok başarılı yarışlar geçer ve misafirlerimiz buradan güzel anılarla ayrılır." dedi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel ise milli yelkencilerin Türkiye'yi en şekilde temsil etmek için mücadele vereceğini dile getirdi.
Uzel, tüm sporseverleri şampiyonaya beklediklerini kaydetti.

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Yelken şampiyonasıTürkiye Yelken FederasyonuRodosto Cup
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