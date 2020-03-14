50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor

Koronavirüs salgınını fırsat bilen kurnaz adam, tanesini 50 TL'ye aldığı el dezenfektanını 860 TL'ye sattı!The Atlantic'ten Kaitlyn Tiffany'nin haberine göre, ABD New York'ta yaşayan bir adam, salgını fırsat bilerek satmak üzere 6 yıllık el dezenfektanı stoğu yaptı.



'6 yıl yetecek dezenfektan stoğum var'

Long Island'da yaşayan 39 yaşındaki Anthony Del Zio, dezenfektan stoğuyla ilgili yaptığı açıklamada "Küçük bir fırsat gördüm. En kötü senaryoda 6 yıl yetecek dezenfektan stoğum var" ifadelerini kullandı.

50 TL'lik el dezenfektanını 860 TL'ye satıyor!İnternet satışı konusunda ilk tecrübesi beyzbol kartı ticareti olan Zio ayrıca, geçen hafta 7.99 dolara aldığı bir el dezenfektanını aynı gün 138 dolara sattığını söyledi.

Stok yapan bir diğer isim, Michigan'da yaşayan 43 yaşındaki IT uzmanı Russ ise, stokladığı dezenfektan için 6 büyük şehrin Craiglist sayfalarında ilan verdi. Bazı şehirlerde talep olacağını öğrendiğinde 5 şişe dezenfektan satın alıp ve tanesi 15 dolardan ebay üzerinden satışa çıkaran Russ, ürünler yarım saat içerisinde satılınca fiyatını 20 dolara yükseltti.

Koronavirüs salgınını fırsat bilen kurnaz adam, tanesini 50 TL'ye aldığı el dezenfektanını 860 TL'ye sattı!eBay zamlı dezenfektan ürünlerinin satışına yasak koyunca ise Russ ürünlerini tanesi 25 dolara Craiglist'te satmaya devam etti.6Paylaş Koronavirüs salgınını fırsat bilen kurnaz adam, tanesini 50 TL'ye aldığı el dezenfektanını 860 TL'ye sattı!

Russ, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise "Bunun ahlaki bir şey olup olmadığını değerlendirdim. Ben bunu yapmasaydım başkaları zaten yapacaktı. Bunu yapmama izin veren şey bu" dedi.